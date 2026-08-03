最新天氣消息｜天文台取消黃雨警告　歷逾2小時港島錄50毫米雨量

【低壓區／廣闊低壓槽／天文台／HKO／明天的天氣】受廣闊低壓槽影響，天文台在今日(2日）午夜發出特別天氣提示，至今晨上午6時40分，天文台發出黃色暴雨警告信號，逾2小時後於早上8時45分取消。天文台在早上7時45分指，今早的大驟雨為多處地區帶來超過30毫米雨量，港島雨量更達50毫米。



▼8月3日 天氣消息▼



圖為截至8月3日清晨6時42的雷達圖。天文台指出，受廣闊低壓槽影響，預料今日初時本港雨勢有時頗大。（天文台圖片）

【08:45】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【07:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午9時正，預料香港有局部地區雷暴。

【06::41】天文台：受廣闊低壓槽影響，預料今日初時本港雨勢有時頗大，部分地區有機會出現水浸，市民應儘快完成適當的預防措施，以防止可能引致的損失。市民請留意天文台的最新天氣消息。

【06:40】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【04:30】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午7時30分，預料香港有局部地區雷暴。

【00:30】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午5時正，預料香港有局部地區雷暴。

天文台8月3日凌晨00:00的雷達圖顯示，南部海域的雷雨區正逐漸向北移近本港。（天文台圖片）

【00:00】天文台：受廣闊低壓槽影響，預料今日初時本港雨勢有時頗大，部分地區有機會出現水浸，市民應盡快完成適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。

【00:00】廣闊低壓槽周日影響廣東沿岸及南海北部。本港密雲，有大驟雨及雷暴，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而港島東部、大嶼山及新界部分地區的雨量更超過100毫米。預料受廣闊低壓槽持續影響，今日華南沿岸雨勢仍然頗大及有狂風雷暴。

8月2日各區累積雨量圖，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而港島東部、大嶼山及新界部分地區的雨量更超過100毫米。（天文台圖片）

▼8月2日 天氣消息▼



【23:59】天文台：強雨帶正持續影響珠江口一帶，未來數小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台8月2日晚上19:18的雷達圖顯示，南部海域的雷雨區，正向北移近本港。（天文台圖片）

8月2日晚上的衞星雲圖顯示，位於菲律賓呂宋島以東海域的未命名熱帶低氣壓，結構逐漸成形，有氣象機構料會短暫強為熱帶風暴。（Tropical Tidbits圖片）

【20:30】雷暴警告有效時間延長至周一凌晨1時正，預料香港有局部地區雷暴。

【19:20】天文台：受廣闊低壓槽影響，預料今晚及明日初時本港雨勢有時頗大，部分地區有機會出現水浸，市民應儘快完成適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請留意天文台的最新天氣消息。

【19:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚9時正，預料香港有局部地區雷暴。

【17:50】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台8月2日下午17:48的雷達圖顯示，雷雨區正由南向北及西向東逼近本港。（天文台圖片）

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【16:03】受廣闊低壓槽持續影響，天文台今日（8月2日）上午發出黃色暴雨警告，預測明日（3日，星期一）本港間中有驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，周二（4日）初時驟雨較多及有雷暴，料周三（5日）起天色逐漸好轉。

隨着超強颱風白海豚逐漸移近琉球群島及東海，雖對本港沒有直接威脅，但天文台指外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨，預測周五（7日）二十四節氣「立秋」起一連三日市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至酷熱水平的33度。

天文台8月2日上午11時半更新九天天氣預報，料未來兩日天氣仍差有驟雨，8月5日起逐漸好轉，8月7日起酷熱。(天文台圖片)

8月2日截至下午12時30分時各區累積雨量，可見大嶼山南、西貢雨量超過100毫米。（天文台圖片）

【13:02】天文台指，雖然暴雨警告已經取消，但與廣闊低壓槽相關的雷雨仍然持續影響珠江口一帶，市民請繼續留意天文台的最新天氣消息，並須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【13:00】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【12:45】雷暴警告有效時間延長至下午3時

【10:45】雷暴警告有效時間延長至下午1時。

【10:08】康樂及文化事務署宣布，由於大浪和天氣惡劣關係，港島南區的石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的貝澳泳灘；西貢區的廈門灣泳灘、銀線灣泳灘；以及大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

【09:15】雷暴警告有效時間延長至上午11時。

【07:00】雷暴警告有效時間延長至今日上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台8月2日清晨6時06分的雷達圖顯示，雷雨區已覆蓋本港大部分地區。（天文台圖片）

【06:10】天文台發出發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【05:05】天文台： 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【05:05】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台8月2日清晨5時12分的雷達圖顯示，有雷雨區由南向北逐漸移近本港。（天文台圖片）

【04:45】廣闊低壓槽及活躍偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

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【00:00】天文台：受廣闊低壓槽及活躍偏南氣流影響，預料本港今日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請留意天氣變化，外出前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

▼8月1日 天氣消息▼



8月1日各區累積雨量，部分超過40毫米。(天文台圖片)

天文台發出特別天氣提示，指本港廣泛地區可能受大雨影響。從尖沙咀望向港島方向一片雨濛濛。（吳美松攝）

【20:00】天文台：受廣闊低壓槽及活躍偏南氣流影響，預料本港明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

【19:00】天文台：珠江口一帶及南海北部持續有雨區發展。

【17:00】天文台：位於本港以南海域的強雷雨帶正逐漸發展及靠近，預料會在未來一兩小時影響本港。

【12:55】天文台特別天氣提示：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:00】天文台特別天氣提示：位於本港南部及東部的雷雨區正逐漸發展，並預料會在未來一兩小時影響本港。

【10:15】特別天氣提示：受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

天文台7月31日早上11時05分發出紅色暴雨警告信號，中西區近午飯時間有風有雨。（倪清江攝）

強雷雨區7月31日早上影響香港，圖為天文台網站7月31日早上10時36分的雷達圖。（天文台網頁）

▼7月31日 天氣消息▼



【15:05】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【14:10】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【11:30】九巴宣布受惡劣天氣影響，「九巴遊香港」路線HK1及HK2暫停服務。

【11:25】天文台特別天氣提示指，強雷雨區正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

天文台7月31日早上11時05分改發紅色暴雨警告信號，教育局指下午校學生下午毋需上課，但學校須保持校舍開放。（倪清江攝）

【11:05】天文台改發紅色暴雨警告信號，教育局指下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

如果香港天文台於下午五時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。

【10:50】天文台發出局部地區大雨提示指南丫島的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，已錄得或料有每小時雨量超過70毫米的大雨。

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部，天文台7月31日早上10時20分發出黃色暴雨警告信號，至11時05分改發紅色暴雨警告信號。（倪清江攝）

【10:35】天文台：強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

【10:20】黃色暴雨警告信號生效。

【10:05】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【10:00】天文台預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【09:25】天文台特別天氣提示：與廣闊低壓槽相關的強雷雨區持續影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。

▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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未來數日雨勢有時較大及有狂風雷暴

天文台表示，廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動靠近，周末至下周初該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。一股偏南氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區仍然有驟雨，短暫時間有陽光。

▼7月26日 大埔打風後遍地塌樹▼

