最新天氣消息．暴雨｜天文台早上10時20分發出黃色暴雨警告信號

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（7月31日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多。早上10時05分，天文台發出特別天氣提示指，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，至早上10時20分發出黃色暴雨警告信號。



圖為截至7月30日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【10:20】黃色暴雨警告信號生效。

【10:05】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【10:00】天文台預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【09:25】天文台特別天氣提示：與廣闊低壓槽相關的強雷雨區持續影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。

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未來數日雨勢有時較大及有狂風雷暴

天文台表示，廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動靠近，周末至下周初該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。一股偏南氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區仍然有驟雨，短暫時間有陽光。

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