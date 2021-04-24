天氣交通｜炎熱多雲驟雨最高氣溫30度　馬頭涌道快線封閉交通繁忙

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-24 07:04

清晨6點天文台錄得氣溫25度，相對濕度百分之88。本港今日（24日)天氣預測大致多雲，局部地區有驟雨，受高空反氣旋影響，日間部分時間有陽光及炎熱。最高氣溫約30度。吹和緩東至東南風。最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。清早特別交通消息，因水管爆裂及緊急維修，馬頭涌道往紅磡方向近馬頭角道的快線、馬頭涌道往九龍城方向近木廠街的快線現已封閉；駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

上午五時，強烈熱帶風暴舒力基集結硫黃島以西約1080公里，預料向東南偏東移動，時速約18公里，橫過西北太平洋。展望未來兩三日雲量增多，有幾陣驟雨。

高空反氣旋會在今日為廣東沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。一道低壓槽會在下週初為華南帶來不穩定天氣。另外，一道微弱冷鋒會在下週中期抵達廣東，該區有幾陣驟雨。此外，熱帶氣旋舒力基會在未來一兩日橫過西北太平洋，並逐漸演變為溫帶氣旋。

運輸署上午6時許特別交通消息。較早前因日常檢查及維修保養的屯門赤鱲角隧道管道內(往屯門方向)的慢線現已解封。

為配合疫情防控措施，東鐵綫羅湖及落馬洲站暫時關閉，來往紅磡至上水站的列車服務則維持正常。另外，東鐵綫來往馬場站的列車服務現已恢復，以配合沙田馬場於賽馬日安排的運作。請乘客預早計劃行程。

中環及灣仔繞道隧道的臨時交通安排

為配合道路維修工程，當局將於4月24及27日每晚凌晨0時至上午6時期間及4月24日晚上11時45分至4月25日上午6時30分期間，臨時封閉中環及灣仔繞道隧道東行管道，禁止所有車輛駛入。 期間由中區前往灣仔（北）的受影響車輛須改行民寶街、耀星街、龍和道及博覽道。由中區前往北角的受影響車輛須改行民寶街、耀星街、龍和道、會議道、鴻興道及維園道。 有關地點將設置適當的交通標誌，指導駕駛人士。