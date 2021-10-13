天氣交通｜8號風球生效　狂風雷雨襲港　周末開始轉涼

本港地區今日天氣預測吹強風至烈風程度東北風，離岸及高地間中吹暴風，漸轉吹東風。晚上風勢逐漸緩和。多雲有狂風驟雨及雷暴。最高氣溫約26度。海有大浪及湧浪。展望未來一兩日間中仍有驟雨。周末至下周初轉涼，早上氣溫逐步下降。



八號東北烈風或暴風信號，現正生效。表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。在上午7時，颱風圓規集結在香港之西南偏南約370公里，即在北緯19.1度，東經113.3度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢頗大，有大雨及狂風。預料另一股東北季候風會在週末期間抵達華南沿岸，下週初該區乾燥及稍涼。

交通消息

運輸署7時宣佈由於強風關係，下列的臨時交通措施現已生效：

青嶼幹線：較早前於青嶼幹線實施的臨時車速限制措施現已取消。

汀九橋：較早前於汀九橋實施的臨時車速限制措施現已取消。

昂船洲大橋：由於強風關係，昂船洲大橋已實施第一階段臨時交通措施：(i)昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里。(ii)除1.6米或以下的車輛（例如矮身的私家車及的士）外，所有車輛（包括電單車及機動三輪車）禁止使用昂船洲大橋。(iii)南灣隧道（九龍方向）、由西九龍公路及貨櫃碼頭南路往昂船洲大橋的支路，及由青衣路往昂船洲大橋和南灣隧道的支路封閉。

受影響的駕駛人士︰(i)來往屯門/元朗及九龍/沙田，可改經屯門公路及荃灣路。(ii)來往大嶼山及九龍/沙田，可改經長青隧道及青葵公路。(iii)來往青衣南及九龍/沙田，可改經青衣路、葵青路及青葵公路。(iv)來往長青公路及青衣南，可改經青衣西路及青衣路，或青衣西路、青康路及青衣路。