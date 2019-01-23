【健康資訊】新型長效胰島素　新一年助糖友減顧慮

新一年，自有新目標。若是身體不適，難免增添願望成真的難度。糖尿病患者的新年願望，相信離不開病情受控，身體健康吧！糖友除了要建立良好飲食習慣、勤做運動、配合適切的藥物方案，方可及早控制血糖，預防糖尿併發症。是次，請來內分泌及糖尿科陳諾醫生，分享糖友要注意的治療方案及新型長效胰島素的治療功效。

血糖過高或胰臟功能低 打針助改善

縱觀現有的藥物方案，胰島素的應用往往是不足或被延誤的。許多二型糖尿病患者的治療第一步都由口服藥開始，目的是刺激胰島素分泌或增加身體對胰島素的敏感度。不過，若然患者確診時血糖已很高或胰臟功能相當虛弱，口服藥物便不足夠控制病情。這時候，便應及早使用胰島素。

有些患者血糖突然急升，或剛確診時血糖指數已然高企，例如空腹血糖達12mmol/L、糖化血紅素（HbA1c）高於10%，甚至已出現異常症狀如口喝、尿頻、尿酮或體重下降等，俱難靠口服藥物減低指數，必須先注射胰島素，讓胰臟休息並恢復功能，方可改用口服藥控制病情。至於腎、肝功能異常者，若轉化和分解藥物功能低下，也有需要打針來幫助控制血糖。

其實很多糖尿病患者在確診時胰臟功能只剩一半，必須及早控糖、避免功能衰退。但若患者胰臟功能確診時胰島素水平已很低或因長期病史引致低下，口服藥難以發揮功效，便要長期打針來減輕病情。胰島素可分為針對空腹血糖的中效和長效基礎胰島素，以及針對餐後血糖的短效和速效胰島素。醫生會根據患者需要單獨或聯合使用。

胰島素可分為針對空腹血糖的中效和長效基礎胰島素，以及針對餐後血糖的短效和速效胰島素。

其實胰島素面世已超過90年，有着良好的效力和臨床驗證，注射後可彌補胰臟分泌的不足，避免過度虛耗剩餘的胰臟功能。但仍有病人因怕痛、怕副作用和誤解而延遲接受治療。隨著科技的進步，胰島素的使用已更方便和安全。從前，使用中效基礎胰島素的患者往往會出現手震及冒冷汗等低血糖症狀，1天往往需要注射2次。這是由於它的效用時間比較短，期間還有高峰值，對患者病情控制不利。隨着長效基礎胰島素的面世，情況已經大為改善。患者只需每天注射1次來控制空腹血糖，低血糖機會亦較少。

新型超長效胰島素 副作用少又方便

近年推出的最新型超長效基礎胰島素，為治療糖尿病帶來革命性的改變。因為它的藥效能平穩發揮24小時以上，可讓血液中的葡萄糖濃度穩定，每天注射1次便能覆蓋整天，並能提供3小時注射時間的靈活度，同時無須擔心藥物累積，令患者使用時更方便和安心。最新型長效胰島素採用新科技，可減少注射量2/3，減輕注射時不適的感覺。另外，體重增加情況亦較少。

有研究指出，使用最新型超長效胰島素的最初3個月，在調整劑量的時候，可較市面上其他胰島素少出現低血糖的情況。患者免卻低血糖的憂慮，對打針的接受程度便可大大增加，令控糖效果更為理想。最新的超長效胰島素的推出可望改善患者感受，但醫管局暫時未有提供。

內分泌及糖尿科陳諾醫生提醒糖友治療方案須要注意的事宜.

要用藥得宜，便要看著血糖指數來調整口服藥或胰島素分量。除了定期驗血及在家「篤手指」，患者也可佩戴小型血糖檢測儀，有助長時間監察血糖升降。

*以上資料由內分泌及糖尿科陳諾醫生提供