【中西區尋味】遊走港大搵食記

從前返港大，除咗無港鐵到，附近都無乜嘢食，那些年返學嘅日子都係食canteen頹飯大。依家坐港鐵，輕輕鬆鬆就去到香港大學站，學生返學方便咗好多之外，連帶附近都興旺咗唔少，多咗好多特色小店餐廳，weekend返去大學校園走一走，順道食埋中西區一帶人氣食店，慢慢回味當年青春無艾嘅時光！

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【泰國風味】666泰船麵

呢間只係$25就有一碗船河(豬肉船麵)，相信係全港最平價，份量就同泰國船河一樣細細碗，配料有五種豬肉，如豬肉片、豬潤、腩肉等，湯底用新鮮豬骨煲成，仲有濃郁藥材味！其他最常食嘅泰式食物好似炸蝦餅、生菜包、海南雞飯都一樣抵食，而且係香港難得食到呢種正宗風味！

666泰船麵

西環德輔道西366號中亞大樓地舖

【日式料理】三月櫻

喺香港要食到平價而又新鮮嘅壽司刺身，選擇並唔多！呢間出品幾高質，因為地區租金相對無旺區咁高，價錢較為平民，鍾意食生蠔嘅朋友，仲可以食到嚟自多個國家嘅新鮮大生蠔！

三月櫻

西環德輔道西343號均益大廈2期38號B地舖

【港式滋味】高街麵霸

有無發現每次食完車仔麵，通常都好口渴？因為普遍烹煮車仔麵配料嘅湯底、醬汁都好濃兼有加味精，呢間港式車仔麵就標榜無論係清湯、腩汁、咖喱定麻辣味湯底都無落味精，雖然湯底無咁濃但配料好入味！

高街麵霸

西營盤高街39號

【湖南菜淆】湘聚小廚

主打地道湖南菜，廚師曾經喺米芝蓮推介嘅湖南菜館工作，所以菜式口味包保正宗！而呢度所用嘅辣椒、香料同食材都由湖南直送，炮製出地道經典嘅魚頭、乾鍋、小炒，菜式偏辣惹味，仲有一份溫暖天然鄉土味！

湘聚小廚

西環日富里13號富基大廈地舖

【台式茶飲】了不起果茶

市面嘅珍珠奶茶店開到成行成市，出品質素參差。呢間就大可放心，製作珍珠奶茶非常考究，茶底有紅茶、茉莉花綠茶、烏龍茶三款選擇，除咗紅茶係來自斯里蘭卡之外，另外兩款茶葉都係台灣南投名間鄉產嘅茶葉。而佢哋所煮嘅珍珠係以黑糖同蔗糖浸泡嘅白玉珍珠，確保不含色素，吃得放心！

了不起Amazing Tea

西環皇后大道西455號龍暉花園地下1號舖

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