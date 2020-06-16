【本地口罩】香港生產完勝日韓貨？WAO本一：可嚴密監察香港廠房

新冠肺炎疫情尚未停止，幸而香港的搶防疫物資風波已暫時平息，相信不少家庭都有一定的口罩儲備，本地亦同時有超過60間口罩廠供應口罩，其中由港爸港媽創立「WAO本一」包裝精緻，有兩大重點還勝過日韓貨？立即看看這個「本地薑」有甚麼特別吧。

港爸媽設口罩廠 本地生產達ASTM Level 2

回想起疫情初期，香港人大多搶購日韓口罩，但有些日本品牌口罩也外判到發展中國家生產，不禁令人卻步；在這時候，香港生產口罩反而發揮作用？

香港品牌「WAO 本一」配上戴口罩的人群插畫，畫風鮮明活潑，提醒大家團結齊心的重要。（由受訪者提供）

香港品牌「WAO本一」在大埔設廠，擁有ISO14644-1 Class 8 標準的無塵車間之外，創辦人Sophia和Johnson也時刻監察廠房生產過程。

我們無法時刻監察位於外國的廠房，這亦是決定將廠房設立在香港的原因。香港製造始終是信心保證，我們可以嚴密監察香港廠房的生產過程。 WAO本一創辦人Johnson

畢竟是生產給身邊的香港人使用，同時港媽港爸的Sophia和Johnson在過程中更加一絲不苟， Sophia表示：「因為疫情期間太多人想混水摸魚，與廠商打交道時我們都打醒十二分精神！事前做足資料蒐集，充分了解與生產相關的數據及資料，仔細評估細節，務求生產出高質素的口罩。」

Sophia和Johnson堅持用上乘原材料生產，確保口罩獲專業認證，「WAO本一」口罩更達ASTM Level 2標準，細菌、顆粒和病毒過濾率高達99.7%以上，最叫人驚喜的是透氣度非常出眾，炎炎夏日戴也不怕焗出一面汗和口罩瘡，比起日韓高規格口罩毫不遜色！

WAO本一口罩在過濾細菌、病毒和飛沫的表現出色。（受訪者提供）

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良心價發售 提醒港人互相扶持

在口罩短缺的時期，曾有黑心藥房趁機出售炒價口罩，甚至混入二手口罩和貨不對版的山寨口罩，令人髮指；幸好有更多的香港人就像港媽Sophia和港爸Johnson一樣，本著互助團結的精神，為家人朋友四處撲抗疫物資，又互相通知物資消息，一同抗疫。

這點正正是「WAO本一」的初衷，他們明白到抗疫應不分你我相互幫助，才可令香港贏得這場仗。到了今天，「WAO本一」仍本心不變，即使達到ASTM Level 2高標準，口罩價格依然以原本的良心價發售，讓更多人受惠。

創辦人表示「WAO 本一」的意思是以家為本，珍愛如一。（受訪者提供）

我們相信香港人能夠互相扶持，即使前面風浪再大，都可以與大家一起身累相扶持，心累相鼓舞！ WAO本一創辦人Johnson

立即看「WAO本一」口罩資料及售價

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「WAO 本一」口罩發售方式：

「WAO 本一」每月生產 150 萬個口罩(五萬盒)，每日都會有新貨量供應，成功購買將獲發電郵通知，貨品將於 14 天內寄出，務求令到全港你我一家，人人都可以安心生活。首批將推出 5 萬盒限量版成人口罩。而第一批成人口罩於 6月15日開售，雖規格提升但價格依然一樣。兒童口罩將會於暑假開始發售，逐步對外供應，詳情可以留意「WAO 本一」Facebook 的更新。

同場加映 口罩規格懶人包

雖然本地有多間口罩生產廠，但大家別忽略本地生產口罩的規格與質素，要認清BFE、PFE、VFE和ASTM等字眼，以免購入低規格，甚至假口罩招致損失。