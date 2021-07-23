本地升學丨副學位提供基礎訓練　點揀自資院校先啱？

今屆DSE成績塵埃落定，根據考評局的資料顯示，今年中學文憑試（DSE）共有約50,000名學生，而符合報讀本地大學入學最低門檻的日校校生共有17,786人，約佔日校生總數42.3%。換言之，超過半數的日校生未能符合入讀本地大學的資格，需要另覓出路。除了重讀或到外校升學之外，其餘大部分學生或會選擇升讀本港的副學位課程，完成後再升讀大學。部分學生未了解個人興趣及未來職業發展方面，亦可選擇升讀專上學院，藉此尋找個人興趣，畢業後再向專業發展。



香港伍倫貢大學前身為香港城市大學專上學院，擁有超過35年豐富的專上教育經驗。

學生若未了解個人的興趣，可以選擇升讀本港30間專上教育院校所提供的副學位課程(包括副學士和高級文憑)，具備資歷的畢業生士可繼續銜接各間院校的學士課程。目前，文憑試畢業生仍然可以報讀各間院校的自資副學士及高級文憑課程，而有關「聯招」以外全日制經評審自資及資助副學位課程的資料，可瀏覽經評審專上課程資料 (iPASS)。

點揀自資院校？

若然對個人的興趣和發展未有清晰方向的學生，亦可選擇升讀本地的專上學院。然而，在選擇升讀的院校前，需要考慮院校的信譽和排名，畢業生的學歷方有保證。以香港伍倫貢學院為例，前身為香港城市大學專上學院，擁有超過35年豐富的專上教育經驗，加上院校是澳洲伍倫貢大學全球網絡成員之一，於世界大學排名居首200位，足見院校實力。目前，院校提供多個學習範疇的科目，供學生按個人興趣及職業方向，選擇合適的學科。

學院提供13個學習範疇供學生選擇。

13個學習範疇：



1. 會計與財務 2. 航空 3. 創意媒體與設計 4. 文化與法律 5. 基礎教育

6. 工程 7. 信息技術 8. 語文與傳意 9. 管理 10. 市場營銷與公共關係

11. 心理學 12. 科學 13. 社會科學

提供各類獎學金計劃

為支持和鼓勵香港高中畢業生繼續進修，香港伍倫貢學院更設有多項入學獎學金供同學申請，包括：

1. 校長推薦獎學金計劃：每間中學的校長可以推薦一位學生申請該項獎學金，每筆獎學金的款額為港幣 $12,000 元正。

2. 學士學位入學獎學金計劃：獎勵香港中學文憑考試考獲優良成績的新生。於若同學考獲五科最佳成績為14至18分，就可獲港幣 $35,000 元正。考獲18分或以上的學生更可獲高達港幣 $45,000元正。

3. 高級文憑課程入學獎學金計劃：獎勵香港中學文憑考試考獲優良成績的新生。於若同學考獲五科最佳成績為12 分或以上，就可獲港幣 $20,000 元正。

香港伍倫貢學院

電話：2707 3111 / 2707 4669（九龍城校園）, 2707 9440（九龍灣校園）