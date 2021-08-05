創科困局｜香港初創面臨挑戰　華為推3年計劃　助建立創科生態圈

近年，香港政府大力發展初創，矢志成為亞太地區其中一個有力的創科城市。政府公布，會循八大方向加強創科發展，包括增加研發資源、匯聚科技人才、提供創投資金、提供科研基建、檢視現行法例和法規、開放政府數據、改變採購制度和加強科普教育，惟本地初創企業仍需克服多種挑戰。



近年，亞太地區經濟體逐漸營造更理想的環境，以吸引更多專才加入創科行列。（Getty Images）

一直以來本港的研發活動多以政府資金及大學為主，私營機構的參與較少。以其他經濟體作比較，英國創科公私營比例約為3：7，而新加坡則為4：6，相反本港的比例約6：4，這並不反映本港政府投入的資源過多，而是私營機構的投放太少。畢竟政府的資源有限，若不改變目前的創科環境，相信以目前本港的投資環境，難以追趕亞洲其他經濟體。

近年，香港政府一直加大對初創企業的支援，然而私營機構的投放比例依然較其他經濟體少。（江智騫攝/資料圖片）

華為未來3年計劃 推動全球創科

本港作為亞太區其他一個發展成熟的經濟體，絕對有能力改變現況。有見發此，華為於早前宣布，未來3年將投入1億美金到Spark Program，持續打造一個可持續發展的亞太區初創生態，並協助印尼、菲律賓、斯里蘭卡和越南4個地方建造初創生態圈，和招募1,000間Start-up企業，並打造100間Scale-up企業，推動地區的初創發展。另外，為增加對全球初創企業幫助，華為亦發布了「雲雲協同創新計劃」，發揮協同產業組合優勢，透過持續技術創新、全球當地語系化服務和優質的商業生態，加速初創企業快速成長。

華為公司董事、高級副總裁陳黎芳表示，初創企業和中小企業是時代的創新者、顛覆者和先行者，為全球提供三分之二的就業職位，貢獻了全球35-50%的國內生產總值，而華為亦一直捉緊數碼轉型的發展機遇，協助初創企業解決挑戰的同時，亦為世界帶來更多創新技術。香港特別行政區政府創新及科技局局長薛永恒, JP亦表示，本港有能力成為國際創新科技中心，匯聚全球創科人才與企業，並把握機遇，攜手合作，大展宏圖。

薛永恒局長指，本港可發揮地區優勢，匯聚全球創科人才與企業，並成為國際創新科技中心。

啟動Spark Program多方合作構建支援平台

作為全球創科的領頭羊，華為Cloud BU總裁張平安表示，企業雲端服務自2017年推出至今，已成為全球增長最快的雲服務供應商，並帶動無數創業公司成長。去年，企業更於亞太地區啟動了 Spark Program，與當地政府、領先創業培育公司、知名風險投資公司、頂尖大學合作，在多個地區構建支援平台，目前更有40間初創公司加入，而「雲雲協同創新計劃」將結合華為雲和華為終端雲，分別為初創企業提供2,000萬美元的資源，並計劃於今年扶持200間Huawei Mobile Services (HMS)生態中的創業企業，更向全球開發者分享優質管道資源，並建設HMS開發者創新中心，培育10萬名HMS雲原生開發者。