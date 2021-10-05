星凱．堤岸糅合創新科技與建築技術　照顧住戶衞生健康

今時今日，大家都深深知道身心健康的重要性。飲食均衡、心境開朗，似乎都不難做到。那麼，在起居方面又如何令大家活得更健康呢？

由中洲置業推出、座落火炭港鐵站旁，背靠九肚山、前臨城門河畔的新樓盤項目「星凱．堤岸」就考慮住戶一動一靜的細節，從開關大門、按動電梯、出入停車場等多方面入手，運用科技使大家的生活變得更衞生健康。



過去一年多，大家培養了出入佩戴口罩、勤洗手及使用酒精搓手液等良好個人衞生習慣。然而，在進出不同建築物的時候，往往仍然需要親手開關大門或者按動電梯的按鈕，雙手不免會接觸到門柄或按鈕上的細菌或病毒。

發展商中洲置業有見及此，在設計火炭新盤「星凱．堤岸」的時候，就從這些生活細節著手，使大家生活更健康。

屋苑的電梯大堂是大家回家的必經之路。「 星凱．堤岸」的住戶證內置RFID晶片，住戶只要隨身攜帶住戶證，毋需提出，在步入住宅大堂的時候，大門感應器識別到住戶證上的RFID晶片訊號而自動開啟。這個設計省卻住戶取出住戶證或者將住戶證觸碰感應器的過程，亦減少因為接觸門柄而增加接觸細菌或病毒的機會。

從大堂到電梯 從排水系統到門鎖 一一考慮住戶健康需要

在住戶進入住宅大堂後，下一個動作便是按動電梯。發展商在電梯大堂及電梯內均引進無觸式按鈕，住戶可透過紅外線使用升降機而毋須接觸任何按鈕。以選擇樓層為例，當住戶的手指靠近樓層按鈕，就已經可以選擇指定樓層，過程中不用觸碰到按鈕面板，自然比較衞生。

此外，電梯大堂設有消毒機械人使用噴霧消毒。消毒機械人會按照預設路線，定時噴灑經過測試、證實對人體無害的消毒劑，以防止病毒散播。而「星凱．堤岸」停車場入口亦設有智能車牌識別系統，住戶毋須開啟車窗或取出泊車證，已經可以順利進出停車場。這些創新的技術都有助保障住戶健康。

在單位內，排水系統是控制病毒傳播的重要一環。發展商特別設計排水系統，把浴室洗面盆的去水喉管接駁至地台去水的污水系統。每當住戶洗手、刷牙或洗臉的時候，都會有水流進地台去水的U形隔氣喉管，以確保地台的U形隔氣彎位長期保持水封而不致乾涸，降低病毒傳播的機會。

發展商特別設計排水系統，把浴室洗面盆的去水喉管接駁至地台去水的U形隔氣彎位，讓隔氣彎位保持水封阻截病毒傳播。

除了身體健康之外，港人近年亦很關注心理健康。為了使住客更加安心，「星凱．堤岸」的單位大門均採用美國保安專家LOCKLY智能門鎖，數碼門鎖配備瑞典科技企業FPC研發的活體指紋感應技術，能夠分辨真實或偽造的指紋，有效防範透過橡膠、紙張、菲林底片或矽膠等仿製技術，保障住戶人身及財產安全。

項目合共有4幢住宅，提供1,335個不同間隔的單位。

浴室設有智能鏡設備，住戶可以邊梳洗邊透過智能鏡瀏覽網上資訊。

項目合共有4幢住宅，提供1,335個不同間隔的單位，廚房配備德國Miele及DeDietrich電器，浴室設有智能鏡設備，讓住戶可以在梳洗的同時，透過智能鏡瀏覽網上資訊。項目基座並設有面積約10萬平方呎的購物商場，滿足住戶日常生活所需。

（資料由星凱．堤岸提供）