屯門 NOVO LAND 打造藝術屋苑社區　香港藝術家聯手創作101件作品

公共藝術不止為社區增添活力，更與一個地方的生活質素，以及兒童的美感教育息息相關。新鴻基地產（新地）在屯門的全新大型住宅項目「NOVO LAND」，破天荒邀請了數十位本地藝術家，為屋苑創作101件藝術品，打造藝術屋苑社區，讓住客每天與藝術為鄰，並定期開辦各式工作坊與導賞活動，給小朋友自小接觸美學教育，讓城市成為真正的文化藝術之都。



「NOVO LAND」是新地在屯門區歷來最大型的住宅項目，為迎合新世代對健康生活環境的追求，項目特別將可持續發展、自然和藝術元素融入居住環境，並獲得三項國際級健康認證：《WELL健康社區標準™》、《WELL健康建築標準™》（以金色級別為目標）及Fitwel健康建築認證，讓住客每時每刻都能享受「Wellness Living」。「除了運動和飲食，身心靈健康亦十分重要。」新地工程管理部策劃總監伍則堅說，集團本著「以心建家」的宗旨，在項目走道、會所及設施中加入藝術創作，為住客創造獨一無二的藝術屋苑社區，「希望做到住戶每天離開家門、結束一天旅程回到這裡，又或者使用屋苑設施時，都有藝術品陪伴左右，都能感受到舒適、休閒、簡約的生活環境，從而促進身心靈健康。」

（左起）藝術家王丹媚（Elisa Art）、「NOVO LAND」藝術總監及策展人暨資深藝術家林旭輝、新地工程管理部策劃總監伍則堅，以及藝術家Bao Ho及曾昭昶（Uncle）帶大家遊走「NOVO LAND」的藝術屋苑社區。

參考斯德哥爾摩地鐵站 讓住客轉角遇見藝術

有別於一些酒店、商場或商廈直接購入的公共藝術品，「NOVO LAND」在屋苑擺放的101件作品，都是特別邀請本地藝術家為屋苑而創作。項目在三年前已邀請資深藝術家林旭輝擔任「NOVO LAND」藝術總監及策展人，參與屋苑設計，並委託數十位活躍於不同範疇的藝術家，以多元化作品建立這個「NOVO LAND」藝術屋苑社區。

今年的全球幸福指數排名，前十名有一半由北歐五國包辦。「北歐國家不止是生活制度優越，更重要的是他們以美感教育推動人民幸福感。」林旭輝指出，美感讓人懂得欣賞身邊事物，亦懂得創造快樂，對身處「生活與住屋壓力非常大的金融城市」的香港人更顯得重要。項目正正以瑞典斯德哥爾摩地鐵站藝術畫廊為藍本，讓藝術創作遍佈屋苑不同角落。林旭輝兩幅以香港最美雀鳥「藍喜鵲」為主題的壁畫，講述牠們被「NOVO LAND」藝術氛圍及園林會所美麗環境吸引來「朝聖」的故事，呼應了藝術在生活的喜悅。

林旭輝《與藝共舞》及《曉藍鵲》兩幅壁畫作品，繪畫了被琉璃、水晶等珍貴素材製作的植物吸引而來的藍喜鵲，寓意「NOVO LAND」有著珍貴的寶藏。

林旭輝另一個雕塑作品《與大鹿角共舞》用不鏽鋼和玻璃纖維創造了一隻已絕種的大角鹿，既融入公用花園的環境，亦帶出保育的意味。

藝術不設門檻 完美融入日常生活

101個作品的題材非常多元化，由壁畫、雕塑、西方繪畫、中國藝術、攝影、數碼創作、裝置藝術，以至工藝美術，可謂包羅萬有。屋苑入口由「藝壇老頑童」蛙王（郭孟浩）把關，利用不銹鋼和彩繪創作了《蛙托邦拱門》，設計象徵活力與歡樂和諧，釋放邁向新世界的正能量。蛙王表示，希望讓每位踏進「NOVO LAND」的住戶和訪客也能體會到跨代共融和愛在家園的理念，感受到家的幸福和溫暖。

蛙王（郭孟浩）創作出以繽紛色彩為主調的《蛙托邦拱門》，每日在大門迎接住戶回家，為住客帶來正能量。

除了殿堂級藝術家，藝術屋苑社區內還有許多年輕創作者的作品，以支持本地跨世代的藝術創作，壁畫藝術家 Bao Ho便是其中一位。她的巨幅作品《自然之息》就在屋苑「Skywalk」休息區旁邊，「這是我喜歡創作壁畫的原因之一。藝術不一定要在藝術館或畫廊欣賞，不設門檻的公共藝術可以讓更多人參與和欣賞。」作品擷取了屋苑被山巒包圍的氣氛，加入少女與虎和諧相處的畫面，希望拉近人與自然的關係。

Bao Ho在壁畫上表現她擅長的自然元素，希望以山和海、少女和虎之間的和諧，拉近人與自然的關係。

定期舉辦導賞團工作坊 不假外求的美感教育

藝術作品散佈在公用花園及不同的遊樂地點，帶出歡樂和諧、全人健康、綠色生活及愛在家園四個優質生活領域和正向價值觀，就連室內健身室亦不放過，本地著名噴漆塗鴉創作者曾昭昶（Uncle）就為這個運動空間繪製了相當有動感的作品 —《活力之舞》。他大讚屋苑的空間設計讓人目不睱給，並形容過程「好好玩」，讓不同年代及領域的藝術家聚首一堂，在這次難得的交流中獲益良多。

Uncle的噴漆塗鴉同時擁有速度感和力量，與健身室的氛圍非常配合。

「NOVO LAND」未來將會舉辦導賞活動，並在屋苑的手機應用程式加入101件作品的創作意念及創作人的詳細資訊，讓住戶深入認識本地藝術家。創作者之一的王丹媚（Elisa Art）在兒童活動室繪畫了一幅融合北歐五國特色的壁畫，她亦會在屋苑定期策劃美感工作坊，為小朋友介紹14個美學原理，「他們掌握了這些基礎，就可以欣賞不同的藝術品，發展他們的美感。」「NOVO LAND」將會成為重要的美感教育基地，為兒童提供優質的成長環境。

Elisa Art為兒童活動室創作了一幅北歐五國的繽紛壁畫，她亦會兼任導師，給小朋友生動有趣的美感教育課。

（資料及相片由客戶提供）