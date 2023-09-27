秋季美妝|德福廣場「獎賞 EVERYDAY」最高賞你$300入手美妝新品

踏入秋季，相信一眾女生經已急不及待整理秋妝to buy list，今次為大家精選5大品牌美妝單品，無論上班或假日，甜蜜約會或閨蜜聚會，隨時以最美妝容示人！想一星期七日都買到心頭好？作為東九龍美妝集中地，德福廣場集合超過三十個國際頂尖化妝、護膚及個人護理品牌，幫大家守護肌膚之餘靚到盡! 商場同期推出「獎賞 EVERYDAY」消費優惠，買滿指定金額最高賞你$300電子優惠券，絕對Always make your day！



得獎粉底 專利透薄零妝感

肌膚缺水容易出現乾紋脫妝等情況，秋日外遊或日常外出，24小時透薄無瑕的底妝當然是首選！Lancôme極致持妝輕透粉底液勇奪2022年度@cosme香港美妝大賞 粉底部門第一名^，獲一眾用家專家好評！粉底系列擁25年科研*，專利至2036**採用透薄零妝感科技，順滑易推，輕透之餘又能完美遮瑕度，塑造24小時自然妝感。加上粉底色調專為亞洲膚色研發，無懼色差，是打造自然裸妝的人氣單品。

極致持妝輕透粉底液SPF38/PA+++ HK$450

^2022年度@cosme香港美妝大賞 粉底部門第一名, 統計期間：2021年11月1日～2022年10月31日（共12個月）

*自TEINT IDOLE ULTRA首度推出以來

**專利在法國授予

Lancôme

地址：德福廣場一期G4號舖

電話：2757 7112

精神在細節 眉妝新手救星

想每天上班，給予上司同事容光煥發，精神百倍的印象，最重要是眉妝。眉妝專家Benefit Cosmetics的Goof Proof簡易柔霧眉粉絕對是每個新手必備的單品，能輕鬆填補眉毛空隙，簡單易用，適合追求超自然柔和感眉妝的人，眉粉具防水﹑防汗及抗潮功能，色澤維持12小時不脫妝。想眉妝更加精緻，就要配合Benefit雙頭斜角眉掃使用。先用眉掃沾上眉粉並勾勒出眉峰及眉尾，塑造整體眉形。再以眉掃於毛髮稀疏的地方畫出輕柔線條，以填補眉毛間空隙。可層疊重覆掃上疊加顏色，最後以螺旋形刷頭暈染開，締造自然妝效！

Goof Proof簡易柔霧眉粉 HK$120

Benefit專業雙頭斜角眉掃 HK$160

天氣乾燥，唇紋與乾唇令人煩惱！Benefit Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉及Splashtint波光水漾滋潤唇釉，同樣具備絕佳保濕潤唇功能，擊退唇紋﹑柔潤雙唇及鎖水，護唇同時美唇。柔霧滋潤唇釉能打造空氣感霧面妝效，水漾滋潤唇釉則賦予雙唇甜美水漾色澤，兩種妝感隨你選擇。

Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉 HK$215

Splashtint波光水漾滋潤唇釉 HK$215

Benefit

地址：德福廣場一期G35號舖

電話：3572 0282

配合專業工具 締造24小時啞緻柔霧妝效

啞緻柔霧妝感予人專業、簡潔、獨立的感覺，為職場女性帶來專業形象。MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔霧粉餅，為你塑造24小時柔霧妝效、啞緻妝感與長效舒適感。獨家三重霧化複合物配方一抹即時隱形毛孔，磨皮霧化般美妝濾鏡，高度修飾瑕疵，柔滑而不卡粉，就能面對乾燥氣候，依然高度貼膚，舒適不亁面。配合高清柔霧粉餅專用粉撲上妝，乳膠面高度遮瑕，絲絨適合補妝使用，另有中型粉底掃#110，助你精準修飾毛孔及填平細紋位置，提升霧化瑕疵效果，塑造極自然的無瑕底妝。妝底的定妝噴霧是完美底妝的秘密！MIST & FIX極持妝保濕噴霧長效保濕，塑造水光透亮妝感，而 極持妝柔霧噴霧則提供24小時啞緻霧面抗油光定妝效能，全日保持清爽柔霧妝感。

高清柔霧粉餅 HK$440 /高清柔霧粉餅專用粉撲 HK$50 / 中型粉底掃 #110 HK$480

MIST & FIX 極持妝保濕噴霧 HK$250 / MIST & FIX MATTE極持妝柔霧噴霧 HK$250

MAKE UP FOR EVER

地址：德福廣場一期G65號舖

電話：2915 9732

肌膚休日 繼續散發無瑕光澤

休息日子想放減輕肌膚負擔，不妨學習底妝減法，只使用底霜和蜜粉，皮膚看起來一樣美麗。COVERMARK高效透亮CC霜，以獨有的膚色設計，徹底改善肌膚暗沉不均等煩惱，調整肌色，令肌膚水潤均勻，自然亮麗；重塑肌質感，令肌膚變得光滑，紋理均勻，即時輕鬆達至「整潔感」，持妝一整天。

追求自然光澤的女生，可配合粉鑽持久修飾粉餅共同使用，這款「液體蜜粉」採用獨創技術「Spotlight 配方」，以3種顏色的輕盈細緻粉末營造光陰影效果，令妝容持續透亮，雙頰煥發自然光彩，臉部輪廓瞬間lift up，整體更年輕。非常適合假日想皮膚放假，又想遮蓋面上小瑕疵，散發無瑕光澤的你。

高效透亮 CC 霜 HK$300

粉鑽持久修飾粉餅 HK$430 粉餅連粉盒 (附專用粉撲)

COVERMARK

德福廣場二期325號舖

電話：2997 3608

韓式百搭單品 奪目眼妝及唇妝

韓國彩妝熱潮持續，TONYMOLY的THE SHOCKING 耀眼奪目六色眼影盒及Get It 水光柔霧唇彩，助你打造最潮韓妝。THE SHOCKING 耀眼奪目六色眼影盒是百變美妝的最佳單品，一盒集齊每天都能用的百搭色彩及閃耀亮眼的閃粉眼影，上班的低調眼妝或下班後約會的閃爍眼神，一盒輕鬆搞定，有7款色號隨你心情喜好。

妝容另一焦點則非唇妝莫屬，Get It 水光柔霧唇彩質感如牛油般填滿唇紋，表面啞光內裏水潤，蘊含透明質酸，乳木果油修護雙唇，7款色號搭配不同造型。

THE SHOCKING 耀眼奪目六色眼影盒 HK$238

Get It 水光柔霧唇彩 HK$168

TONYMOLY

地址：德福廣場二期335-336號舖

電話：2997 2582‎

看過眾多精彩擁介，每一樣都想擁有？由即日起至10月15日，德福廣場推出「獎賞 EVERYDAY」 消費優惠，MTR Moblie登記用戶於指定類別參與商戶，以電子貨幣單一消費滿HK$800或以上，即可獲一張HK$100德福廣場電子優惠券（每位登記用戶最多可換領5次）；憑最少2張即日消費單據，累積消費滿HK$2,500或以上，更可獲得額外HK$200德福廣場電子優惠券（每位登記用戶最多可換領1次）。即刻約齊好友去德福廣場入手美妝新品，迎接動人秋日！

（資料及相片由客戶提供）