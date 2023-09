秋季美妝|德福廣場「獎賞 EVERYDAY」最高賞你$300入手美妝新品

踏入秋季,相信一眾女生經已急不及待整理秋妝to buy list,今次為大家精選5大品牌美妝單品,無論上班或假日,甜蜜約會或閨蜜聚會,隨時以最美妝容示人!想一星期七日都買到心頭好?作為東九龍美妝集中地,德福廣場集合超過三十個國際頂尖化妝、護膚及個人護理品牌,幫大家守護肌膚之餘靚到盡! 商場同期推出「獎賞 EVERYDAY」消費優惠,買滿指定金額最高賞你$300電子優惠券,絕對Always make your day!



得獎粉底 專利透薄零妝感

肌膚缺水容易出現乾紋脫妝等情況,秋日外遊或日常外出,24小時透薄無瑕的底妝當然是首選!Lancôme極致持妝輕透粉底液勇奪2022年度@cosme香港美妝大賞 粉底部門第一名^,獲一眾用家專家好評!粉底系列擁25年科研*,專利至2036**採用透薄零妝感科技,順滑易推,輕透之餘又能完美遮瑕度,塑造24小時自然妝感。加上粉底色調專為亞洲膚色研發,無懼色差,是打造自然裸妝的人氣單品。

極致持妝輕透粉底液SPF38/PA+++ HK$450

^2022年度@cosme香港美妝大賞 粉底部門第一名, 統計期間:2021年11月1日~2022年10月31日(共12個月)

*自TEINT IDOLE ULTRA首度推出以來

**專利在法國授予

Lancôme

地址:德福廣場一期G4號舖

電話:2757 7112

精神在細節 眉妝新手救星

想每天上班,給予上司同事容光煥發,精神百倍的印象,最重要是眉妝。眉妝專家Benefit Cosmetics的Goof Proof簡易柔霧眉粉絕對是每個新手必備的單品,能輕鬆填補眉毛空隙,簡單易用,適合追求超自然柔和感眉妝的人,眉粉具防水﹑防汗及抗潮功能,色澤維持12小時不脫妝。想眉妝更加精緻,就要配合Benefit雙頭斜角眉掃使用。先用眉掃沾上眉粉並勾勒出眉峰及眉尾,塑造整體眉形。再以眉掃於毛髮稀疏的地方畫出輕柔線條,以填補眉毛間空隙。可層疊重覆掃上疊加顏色,最後以螺旋形刷頭暈染開,締造自然妝效!

Goof Proof簡易柔霧眉粉 HK$120

Benefit專業雙頭斜角眉掃 HK$160

天氣乾燥,唇紋與乾唇令人煩惱!Benefit Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉及Splashtint波光水漾滋潤唇釉,同樣具備絕佳保濕潤唇功能,擊退唇紋﹑柔潤雙唇及鎖水,護唇同時美唇。柔霧滋潤唇釉能打造空氣感霧面妝效,水漾滋潤唇釉則賦予雙唇甜美水漾色澤,兩種妝感隨你選擇。

Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉 HK$215

Splashtint波光水漾滋潤唇釉 HK$215

Benefit

地址:德福廣場一期G35號舖

電話:3572 0282

配合專業工具 締造24小時啞緻柔霧妝效

啞緻柔霧妝感予人專業、簡潔、獨立的感覺,為職場女性帶來專業形象。MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔霧粉餅,為你塑造24小時柔霧妝效、啞緻妝感與長效舒適感。獨家三重霧化複合物配方一抹即時隱形毛孔,磨皮霧化般美妝濾鏡,高度修飾瑕疵,柔滑而不卡粉,就能面對乾燥氣候,依然高度貼膚,舒適不亁面。配合高清柔霧粉餅專用粉撲上妝,乳膠面高度遮瑕,絲絨適合補妝使用,另有中型粉底掃#110,助你精準修飾毛孔及填平細紋位置,提升霧化瑕疵效果,塑造極自然的無瑕底妝。妝底的定妝噴霧是完美底妝的秘密!MIST & FIX極持妝保濕噴霧長效保濕,塑造水光透亮妝感,而 極持妝柔霧噴霧則提供24小時啞緻霧面抗油光定妝效能,全日保持清爽柔霧妝感。

高清柔霧粉餅 HK$440 /高清柔霧粉餅專用粉撲 HK$50 / 中型粉底掃 #110 HK$480

MIST & FIX 極持妝保濕噴霧 HK$250 / MIST & FIX MATTE極持妝柔霧噴霧 HK$250

MAKE UP FOR EVER

地址:德福廣場一期G65號舖

電話:2915 9732

肌膚休日 繼續散發無瑕光澤

休息日子想放減輕肌膚負擔,不妨學習底妝減法,只使用底霜和蜜粉,皮膚看起來一樣美麗。COVERMARK高效透亮CC霜,以獨有的膚色設計,徹底改善肌膚暗沉不均等煩惱,調整肌色,令肌膚水潤均勻,自然亮麗;重塑肌質感,令肌膚變得光滑,紋理均勻,即時輕鬆達至「整潔感」,持妝一整天。

追求自然光澤的女生,可配合粉鑽持久修飾粉餅共同使用,這款「液體蜜粉」採用獨創技術「Spotlight 配方」,以3種顏色的輕盈細緻粉末營造光陰影效果,令妝容持續透亮,雙頰煥發自然光彩,臉部輪廓瞬間lift up,整體更年輕。非常適合假日想皮膚放假,又想遮蓋面上小瑕疵,散發無瑕光澤的你。

高效透亮 CC 霜 HK$300

粉鑽持久修飾粉餅 HK$430 粉餅連粉盒 (附專用粉撲)

COVERMARK

德福廣場二期325號舖

電話:2997 3608

韓式百搭單品 奪目眼妝及唇妝

韓國彩妝熱潮持續,TONYMOLY的THE SHOCKING 耀眼奪目六色眼影盒及Get It 水光柔霧唇彩,助你打造最潮韓妝。THE SHOCKING 耀眼奪目六色眼影盒是百變美妝的最佳單品,一盒集齊每天都能用的百搭色彩及閃耀亮眼的閃粉眼影,上班的低調眼妝或下班後約會的閃爍眼神,一盒輕鬆搞定,有7款色號隨你心情喜好。

妝容另一焦點則非唇妝莫屬,Get It 水光柔霧唇彩質感如牛油般填滿唇紋,表面啞光內裏水潤,蘊含透明質酸,乳木果油修護雙唇,7款色號搭配不同造型。

THE SHOCKING 耀眼奪目六色眼影盒 HK$238

Get It 水光柔霧唇彩 HK$168

TONYMOLY

地址:德福廣場二期335-336號舖

電話:2997 2582‎

