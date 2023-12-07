【友邦獎學金】 立志追求　成就年輕人夢想　為您超越

追尋理想，往往要跨越滿途荊棘，當我們奮力克服困難後，不只有夢想成真的喜悅，更重要是能夠成就一個更好的自己。榮獲「友邦獎學金」的其中三位學生，雖然在成長路上分別面對身心或經濟上的種種限制，卻無礙他們尋找夢想，透過自身的努力，化挑戰為鬥志，並獲得「友邦獎學金」的嘉許，以行動證明「限制或機會，由我定義。」三位同學期望日後能為社會出一分力，創造屬於他們的傳奇。



轉念的「第二人生」

Benjamin自幼家境並不富裕，欠缺良好的學習環境及資源，但亦無阻他朝夢想進發。

林文彬(Benjamin) 小學三年級時由中國內地移居香港，父親經營理髮生意，他與家人過著前舖後居的生活。由於經濟條件不算太好，Benjamin坦言為了節省金錢，當時家中不少設備，都並非第一手購買而來的：「例如書桌及書櫃是收集回收站的木板及鐵板，再由家人組裝後而成，家中不少電器則是鄰居搬屋時送給我們的。」初時他都有些少困惑，但在家人的耳濡目染下， Benjamin漸漸養成活用手上資源，盡量減少浪費的生活習慣。

後來Benjamin在中學參與了環保研討會及義務淨灘，加深了「減廢」、「惜物」等概念的認識，更認為這些理念與他從家人身上所學的不謀而合，自此他為自己奠定了一套堅實的環保價值觀，就是善用資源可以保護地球。時至今日，Benjamin繼續秉承這個理念，在生活中實行惜物善用：「我覺得共享資源是一個接近零成本，卻能為世界帶來裨益的舉措。例如家中缺一條HDMI線，一個結他袋，問問身邊的同學，他們總會有多出來的，或是放著沒用的送贈給我。其實大家都可以勇於開口，共享物資，便可為物品賦予第二生命。」

Benjamin希望透過自己的一言一行，將環保的理念傳遞身邊的人。

Benjamin希望於未來建構綠色城市，為保護環境出一分力。

Benjamin成功考上大學，修讀商管學士及土木工程雙學位後，出於自身對環保的追求，對綠色建築及減少現存建築碳排放等議題特別感興趣。因此，他希望能在讀大學期間了解各種相關知識，將來進行建築工程時能夠加入更多環保元素。而「友邦獎學金」助他進一步朝心中所想進發：「獎學金不但免卻了我交學費的煩惱，更令我可以把握交流學習的機會，使我可以逐步向夢想邁進，運用所學知識，將環保惜物的信念推廣予更多人。」

打破沉默 迎向光明

Celine小學時無法與老師或同學溝通，接受治療後，情況日漸得到改善。

渴望與人溝通，卻沒法言語，正正就是「選擇性緘默症」患者的感受。陳滙嘉(Celine)小時候雖能夠與家人正常交流，但面對老師、同學卻完全開不了口，「考口試經常不合格，課堂上沒法回答老師的問題。同學跟我聊天，我很想回應他們，卻說不出一句話來。」Celine幸得老師的包容，以及同學的接納，情況在言語治療師的治療下得到改善，她亦漸漸打開心扉，正視障礙並嘗試勇於表達自己的感受： 「面對限制，有人選擇認命，有人選擇共存，我就嘗試突破。」

Celine選擇突破限制，修讀媒體與傳播系，精進溝通技巧。

Celine希望將來透過傳媒工作，令大眾可以聽到社會上不同人士的聲音。

公開試後，Celine決定要將從前的弱點化為強項：「我入大學時選修了電視及大眾傳播專修，希望藉此加強自己溝通技巧。現在我會在小組討論時擔任領導角色，朋友更說我在人前演講時，有電視主播的神韻。」Celine透過努力及積極提升自己的能力，衝破難關。而獲得「友邦獎學金」的肯定，更鼓勵Celine積極實踐她的理想︰「希望將來透過傳媒工作，令大眾可以聽到社會上不同人的聲音，也令更多人認識選擇性緘默症。」

無法走路也不要選擇躺平

應考公開試前，Wilson突然無法步行，面對雙重考驗，他決定堅持下去，最終與好友一同順利升學。

「大約四年前，有一日我起床後，雙腳肌肉突然無力，沒辦法如常走路，至今也未找到原因。」現時在大學修讀人工智能學科的鄭匯琛(Wilson)雖然面帶微笑坐在輪椅上，從容地提起往事，但他於公開試的前一年，突然無法活動自如，陷入困境。遇上這前所未有的限制，他一度灰心喪志，幸得家人支持及摯友相伴，最後以堅定的意志，決定與一班好友共同奮鬥，最終考入心儀大學，並獲得「友邦獎學金」:「那時我鬆一口氣，獎學金不只解決學費壓力，亦可以部分資金購買一部更好的電動輪椅。」

雖然Wilson憑著努力跨越了不少困難，但他仍有難以克服的障礙。「以前喜歡去舊區尋找隱世食肆，坐輪椅後發現不少舊區的餐廳門前總有一兩級樓梯，輪椅沒法進入，唯有改到有無障礙設施的餐廳，幸好朋友都會陪我到處去。」除了有不少地方令輪椅人士止步，其他設施如天橋、馬路等，輪椅人士使用起來也殊不容易，碰上設施故障時，更是不便：「試過唯一一部接駁天橋與地面行人路的升降機壞了，我便要多花十多分鐘兜大圈才能到達目的地，實在費時失事。」

Wilson熱愛編程及機械，並期望將之轉化為幫助別人的力量。

正正因為在出行時，切身體會到諸多不便，精於STEM和編程的Wilson希望日後可以活用自己的所學，幫助其他身障人士：「縱使現在可透過手機，尋找前往某地的無障礙路線，但偶爾它仍會建議我乘坐小巴，或沒有提醒沿途有設施故障，令我哭笑不得。因此，我想製作一個真正無障礙電子地圖，減少輪椅使用者碰壁的機會，方便大家出行，探索更多。」

Wilson外出時容易遇上阻滯，因此每次都會預先規劃交通路線。

AIA於2020年設立「友邦獎學金」，承諾投放一億美元，在未來數十年間，每年資助100名就讀於香港多間大學的本科學生，助他們完成整個本科課程。友邦慈善基金會為他們舉辦不同的活動，包括歷奇領袖訓練營及社區服務等，助他們擴闊視野，積極裝備自己，並回饋社會。

「友邦獎學金」現正接受申請，有興趣申請獎學金的同學可向各大院校查詢，或參考：www.aia.com/zh-hk/about-aia/aia-scholarships.html