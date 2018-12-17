華為遭歐洲多國電訊商棄用　分析師料未來3年失重大市場份額

中國電訊設備生產商華為在歐洲發展計劃將會臨不少阻力。隨着多個歐洲電訊商包括法國Orange宣布不再採華為產品後，頓時影響該電訊設備供應商在歐洲的發展步伐。《彭博》更引述Mirabaud Securities電訊﹑媒體及科技分析師Neil Campling，指出在未來3年華為將會損失重大的市場份額。

多間歐洲電訊商明言棄用或對華為的產品表示懷疑，其中法國電訊商Orange於上周三已明言在興建5G網絡系統時，不會採用華為產品。英國電訊則指出，會拆除來自華為的部件。而挪威政府更於上周五指，若採取的電訊設備供應商，來自與挪威在國家安全上並無合作的國家，政府會保持關注。雖然並無指名涉及哪些國家，但應該指涉中國。

《彭博》﹕全面棄用華為產品非易事

《彭博》又引述消息人士指出，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）有意該國電訊設備系統的核心部份，加入額外條款，而有關條款正是針對華為。

對於歐洲多國對華為等中資公司採取較審慎態度。電訊業顧問Nordstorm行政總裁Bengt Nordstrom指出，日後歐洲大陸的電訊公司在採取華為的電訊設備時，會格外留神。

不過歐洲電訊商要全面棄用華為產品亦非易事，因為不少歐資電訊公司因為華為產品的技術較高，而決定採購有關產品。惟亦有市場人士指出，剔除華為的產品對北歐的電訊設備生產商而言屬正面影響。但作為大型電訊設備供應商被排拒於外，無論如何對行業供應鏈都會產生負面影響。