招證分析師料明年人民幣上下波幅各達6%　「7算」枷鎖早晚要打破

人民幣兌美元在今年下半年面臨相當大貶值壓力，更曾低見6.9799，與「7算」關口相距不遠。那麼明年人民幣兌美元走勢如何？《中國外匯》的官方微信公眾號刊登招商證券首席分析師謝亞軒的文章，以人民幣兌美元處於6.72為中軸，預料明年人民幣將以中軸上下6%範圍內浮動。

謝亞軒於文章內又指出，不應將「7」這個整點數位視為禁區，更應該視為早晚也要打破及丟掉的「枷鎖」。

稱以3個情況預判明年人民幣走勢

謝亞軒於該篇名為《2019年人民幣匯率何去何從》的文章指出，要從3方面預判人民幣走勢。情況一是預料明年外匯供求基平穩。受到中美貿易摩擦等因素影響，國際收支經常帳戶有機會錄得約100億美元的小規模逆差，在上半年更有機會需要人民銀行通過外匯儲備，為市場提供外匯流動性，以維護市場平衡及匯率穩定。

綜合考慮周期因素及資本市場開放等政策因素，在明年下半年非儲備金融帳戶有望出現淨流入。

第二個情況是美元在明年已屬強弩之末，或衝高回落，這輪從2012年起的強美元周期宣布結束。他預料明年美匯指數將於89至100之間上落，並預期當美元告別強勢，人民幣將會逐步擺脫目前貶值的壓力。

第三個情況是人民幣將進一步提升人民幣匯率的波動率，認為隨著匯率彈升提高，有助化解人民幣單邊貶值的預期，又認為有助改善內地貨幣政策有效性等5方面積極影響。