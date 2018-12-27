人行稱　穩健的貨幣政策要「更加注重」鬆緊適度　不提內需

中國人民銀行再次調整貨幣政策的用詞，最新為「要更加注重」鬆緊適度。

人行貨幣政策委員會召開2018年第4季例會，會議表示，要繼續密切關注國際及國內經濟金融形勢的邊際變化，增強憂患意識，加大逆周期調節力度，提高貨幣政策前瞻性、靈活性和針對性。

穩健的貨幣政策 刪除了「保持中性」

會議提出， 穩健的貨幣政策要更加注重鬆緊適度，保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸及社會融資規模合理增長。繼續深化金融體制改革，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，進一步疏通貨幣政策傳導渠道。

第3季會議報告提及，「穩健的貨幣政策保持中性，要鬆緊適度」，第4季則強調要「更加注重鬆緊適度」，沒有了「保持中性」。

人民銀行貨幣政策委員會第4季例會指出，穩健的貨幣政策要更加注重鬆緊適度，而沒有提及要保持中性。（中新社）

「內需對經濟的拉動不斷上升」亦消失

值得注意的是，第3季提及「內需對經濟的拉動不斷上升」，第4季上述句字已經消失。

不再提去槓桿 更注重人民幣匯率穩定

此外，第3季提到的「綜合運用多種貨幣政策工具，把握好結構性去槓桿的力度和節奏」，變為第4季的「創新和完善的宏觀調控，綜合運用多種貨幣政策工具，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。也就是說，報告其中一項重點，由去槓桿轉移到人民幣穩定。