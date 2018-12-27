美國前經濟官員﹕特朗普屢發推文批聯儲局　才是股市元凶

美國總統特朗普不時利用《Twitter》發文，就不同事件表達個人意見及觀點，而近期遭到特朗普接連發推文批評者，為聯儲局及其主席鮑威爾。在平安夜當日，特朗普發文指出，目前美國經濟只有一個問題，就是聯儲局，更明言聯儲局並無市場觸角。不過有美國前高級經濟官員，特朗普的發文令到問題更嚴重之餘，並且是近期美股大跌的元凶。

據《華爾街日報》報道，美國前高級經濟官員曾私人向白宮作出警告，指出特朗普發出的推文及聲明，令到事情變得更糟糕，並認為其本人對聯儲局的批評，才是股市暴跌的原由。

《新聞周刊》亦指出，前幾任總統為保證聯儲局遠離政治，以往會避險對聯儲局作出有關說法。