美國經濟風險增　美股步入「過山車」時代

美股近期表現猶如過山車，道指先是創下1918年以來最差的平安夜表現，上周三（12月26日）聖誕假期後復市卻飆升千點，創美股單日點數升幅紀錄，惟下一個交易日又現巨大沽壓，最高跌逾611點，之後又神奇反彈倒升260點收市，刺激得叫股民冷汗直流。 美股起伏不定，顯示出美國經濟前景陰霾重重，稍一不慎，隨時會「脫軌」、從高處墜下。

美國經濟轉弱，令美股動盪加劇。（資料圖片）

綜觀2018年美股表現，1月和10月先後有兩波較大的升勢，10月3日道指更一度衝至26,951點水平，離挑戰27,000點大關只有一步之遙。但總括而言，美股今年弱勢時間較多，近日更是跌勢漸濃，道指在12月連跌多日，更曾跌至近21,700的低位，至今累跌約15%，就連納指也於上周步入技術熊市，是2008年以來首次。

多項不利因素成「導火線」

美股上周的疲弱，源於幾個不利因素，包括聯儲局認為美國經濟和未來加息步伐都充滿不確定性、市場憂慮加息速度過快、有傳美國總統特朗普有意向財長姆努欽（Steven Mnuchin）和聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）「開刀」等。此外，因為民主黨不願配合特朗普的美墨邊境圍牆撥款計劃，令美國政府停擺，也為美國政府開支和特朗普的管治權威帶來更多不確定性。

中美貿易戰的不明朗也繼續令美國經濟和美股受壓，上周《路透社》引述知情人士指，特朗普正考慮新年期間簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，屆時美企或被禁止購買華為和中興通訊公司的通訊器材。基本因素轉差，多重不利因素夾擊下，即使創下「史上首次」收升逾千點，也無助市場找回對美股的信心。

特朗普發起的中美貿易戰或會損害美國經濟。（路透社）

道指單日大升千點 似熊市前奏

不少投資者認為，美股上周三大升千點，似是熊市來臨的前奏。美國投資銀行Robert W. Baird股票交易員Michael Antonelli指，美股如此大幅度的上升並不是普通牛市會看到的現象，反而更常在熊市出現，例如2008年金融海嘯期間，市場都曾經有多個交易日一天大漲10%以上。

投資公司AJ Bell統計了自1970年初以來，美股最大的單日漲幅前20名，不少都是在熊市的中間出現，即這些強勁的反彈並非真的復蘇或轉勢，而是一個又一個的「陷阱」，若投資者盲目入市，之後將難以脫身。所以對不少投資者來說，上周逾千點升幅的「大奇蹟日」其實是凶兆，反而會嚇壞部分人，令他們意識到現時市場的風險和波動性已經太大。

一兩天的大升無法扭轉股市基本因素轉差的事實。股市基本面去到最後都離不開美國經濟和企業盈利的增長，根據美國商務部本月公布，美國今年第三季GDP增長僅為3.4%，低於預期。聯儲局亦將今明兩年美國經濟增長預測分別訂於3%和2.3%，較9月時的3.1%和2.5%再次下調。

美股位高勢危，近日波幅加劇。（路透社）

特朗普再出招 貿易戰再起波瀾

為何美國經濟前景開始轉差？這在美國第三季經濟數據中可見端倪，第三季度經濟增長中，個人消費貢獻2.37個百分點，私人投資貢獻2.33個百分點，兩者表現不俗，但貿易出口卻拖累了美國經濟增長1.99個百分點，反映貿易戰未見其利，先見其弊，拖累了美國整體經濟的發展。國際貨幣基金組織（IMF）亦警告貿易摩擦影響企業信心和投資，稱可能會於明年1月進一步下調全球經濟增長預測，估計明年全球貿易量增長將進一步降至4%。

中美這兩大經濟體的貿易糾紛持續已久，對雙方經濟的影響亦漸漸浮現，雖然本月初雙方釋出善意，達成90日「停火協議」，但這充其量只是重新展開談判，可否真正圓滿處理雙方巨大的分歧，令要求多多又善變的特朗普滿意，尚是一個大大的未知數。

事實上，中美貿易談判料再起波瀾，《路透社》引述三名分別來自電信業及政府部門的不具名人士的消息，特朗普正考慮最快於下月簽發行政命令，援引《國際緊急狀態經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act），以「國家安全緊急狀態」為由，授權商務部阻止所有美國企業購買「有嚴重安全疑慮的外國設備」。美國再糾纏於中美衝突當中，最後可能只會損害到美國的經濟。

聯儲局是否加息成為市場焦點。（路透社）

加息周期添風險

另一令美國經濟和美股難以起飛的負面因素是其貨幣政策。2008年金融海嘯後，美國的量化寬鬆措施令大量熱錢流入銀行體系和股票等風險資產，是美股過去一段長時間牛市的主因之一。資產價格不斷被推高，形成資產泡沫，令現時聯儲局不得不將貨幣政策「正常化」。不過，身處加息周期，若處理不慎，美股泡沫會爆破，美國經濟亦有機會出現衰退。

加息與否除了影響市場上的熱錢和流動性外，亦影響美國政府和企業的還債能力。若利率水平持續上升且經濟表現惡化，會令華府和美企的債務問題更嚴重。美國政府的國債數字一直累積，一路只能透過發新債還舊債，令問題延後，特朗普推出的減稅措施和基建措施亦令美國政府債務問題更難解決。美國企業債的情況亦令人憂心，美國證券業暨金融市場協會數據顯示，美國整體公司債由2007年的4.9萬億美元升至2018年上半年的近9.1萬億美元，急增86%。美息持續上升，將令這些企業的還債壓力百上加斤，猶如一個「計時炸彈」，隨時可能爆炸，觸發新一輪的金融系統動盪。

美國是否快將步入熊市仍是未知之數，近期的動盪起伏不停也是跌市先兆。從基本面來看，美國經濟面臨眾多負面因素，難怪不少機構看淡美股，例如摩根士丹利便下調美國明年經濟增長預測至2.3%，更下調2020年經濟增長預測至1.9%，並給予美股「減持」的評級。美股的「過山車」之旅，恐怕才剛開始。

上文節錄至第144期《香港01》周報（2018年12月30日）《美國經濟風險增 美股步入「過山車」時代》。

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