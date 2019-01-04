人行馬駿稱三大因素令民企融資難、融資貴　貨幣政策僅短期救急

民企融資難、融資貴，是近期中國其中一項主要經濟問題。人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，有三大因素導致這種現象，而無論貨幣政策傳導機制怎樣，始終都會出現問題。

經濟下行 民企融資成本自然上升

馬駿指出，第一大因素是經濟周期因素。在經濟下行的時候，會出現企業倒閉、違約概率上升等情況，借款企業的信用風險上升。

也就是說，在經濟減速時，即使央行降低政策利率，一般都會出現企業融資成本上升的情況。

馬駿指出，在經濟下行周期之中，民企借貸成本上升是自然象，世界各地都會發生。（路透社）

去槓桿影響相關企業 有溢出效應

第二大因素是去槓桿的溢出效應。例如在清理地方政府債務時，許多地方政府平台突然無法繼續得到融資，許多PPP項目被叫停，與這些項目相關的企業，財務情況突然惡化，違約風險及融資成本就會大幅上升。

而在處理銀行表外貸款的時候，亦會發生類似情況，一些原本依靠表外融資的企業突然失去融資渠道，融資成本就會大升。

貸款者傾向借貸予國企 民企難捱

第三是競爭非中性問題。在經濟下行的過程中，貸款機構可能會優先考慮借貸予國企，導致民企的融資情況比國企惡化得更快。事實上，最近一輪經濟減速之中，大中型國企的融資難度和成本並沒有明顯變化，但民企的融資難度卻大增，不少民企因而倒閉或違約。

部份貸款機構在經濟下行周期時，會傾向貸款給國企而不是民企，以降低放貸的風險。（中新社）

政府多項措施 疏通貨幣政策傳導機制

政府為了解決民企融資難、融資貴而推出措施，例如定向降準、再貸款、擔保、擴大合資格抵押品範圍、針對民企的債務融資工具，以及要求商業銀行改善對民企服務的商口指導等，旨在疏通貨幣政策的傳導機制。

要建立公平競爭環境 清理不公平法規

但在上述三大因素的影響下，馬駿認為這些措施都只是短期的救急辦法，沒有真正解決他列出的三大影響因素。因此，馬駿表示要建立所有體制企業平等競爭的環境，清理不符合平等競爭的現行法規。