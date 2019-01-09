惠譽預警若中國政府為救經濟　出招規模等同2008年　或會降評級

內地經濟從去年下半年起明顯轉弱，不論是官方公布的第3季增長放緩至6.5%，或是去年12月官方採購經濟指數（PMI）跌穿50榮枯線，均反映內地經濟動力已明顯轉弱。要推動經濟增長重拾動力，不外乎通過貨幣或財政政策，其中人民銀行已在上周五（4日）下調全面下調存款金額1個百分點，向市場放水1.5萬億元（人民幣‧下同），淨投放金額達8,000億元。市場人士亦預期，今年內地會減稅降費合共1.5萬億元，以減輕小微企負擔及力谷居民消費。 不過有投資評級機構明言，若中央政府採取措施規模，猶如當年應付金融危機時，便有機會下調中國政府主權評級。

中央政府明言不以「大水漫灌」推動增長

目前中央政府的立場及口徑，均是不會透過「大水漫灌」方式刺激經濟增長。可是市場人士仍關注，這立場會否持續下去。《路透社》指出，人行已5度下調存款準備金率，以及個別經濟數據欠理想，難免讓投資者存有另外想法。

據《路透社》引述惠譽主權信用分析師James McCormack表示，該投資評級機構目前仍相信北京政府會致力解決企業的高負債問題，惟指出中國政府主權評級仍有下調風險。

去年中國經濟第3季增長為6.5%，遜預期。（視覺中國）

目前惠譽予中國政府A+主權評級

他又指出若中國政府採取的應對措施，與當年應對全球金融危機的措施規模相若，有可能導致該行全新檢視予中國政府主權評級。若再採取類近措施規模，在企業負債已處於高水平情況下，將會增加中國經濟失衡的風險。

目前3大投資評級機構惠譽﹑標準普爾及穆迪，認為中國政府主權評級前景「穩定」，分別予A+﹑A+/A1及A+，惟惠譽是3大投資評級機構中，唯一一間在過去數年並無下調中國政府主權評級。

James McCormack表示，中國政府在2008年應對金融危機時，多透過地方政府投資平台或國企等，以刺激經濟增長。若中國政府再通過有關措施刺激經濟，或會觸發惠譽下調評級，惟不預期目前此情況會發生。同時該行預期中國政府會通過減稅及中央政府增加開支等方式，刺激經濟增長。

惠譽分析師指出，中國政府會通過減稅等措施刺激經濟。（視覺中國）

標普調查指投資者憂內地債務違約個案增

目前投資者相當關注中國經濟前景，因為中國作為全球第二大經濟體，若出現失速或會累及全球經濟增長。標普最新發布的《投資者調查顯示：中國去槓桿之路道阻且長》報告，反映出受訪者認為，目前中國經濟的風險之一，為去槓桿過程遇上逆流，及債務違約率上揚。

標普去年在香港﹑上海及台北等地舉行「中國信用觀察」研討會，並且會當時與會的250多名投資者﹑中介機構及其他市場參與者進行調查，而調查內容多圍繞中國去槓桿措施﹑國企及地方政府融資平台違約率上揚等。

標普最新發表的調查報告，發現有79%受訪者慮為今年中國發生債務違約率會上升。（視覺中國）

25%受訪者預料地方政府融資平台有破產之虞

其中就有關國企及地方政府融資平台違約問題，有41%受訪者認為「很有可能」出現違約率上升，回答「可能」的受訪者亦有38%。

就如何解決地方政府融資平台問題，有32%受訪者慮為可與其他地方政府融資平台合併，亦有26%受訪者認為可以進行債轉股。可是仍有25%受訪者認為，最終地方政府融資平台會破產。

雖然有70%受訪者認為，未來3年內地出現金融危機的可能性為「低」至「不可能」，可是與2017年調查時，有80%受訪者選擇上述兩項回應相比，信心已有下降。

不排除會有國企成為改革陣亡者

標普全球評級信用分析師李暢指出，今次調查結果反映出多數投資認為，未來中國出現債務違約個案會增加。

標普又指出監管部門會繼續對金融系統，以及國企部門進行改革。至於取消國企隱性擔保，則為一個循序漸進過程。可是投資者卻預期，政府對國企支持逐步減少，實力較弱且重要性較低的國企，會成為首批改革陣亡者。