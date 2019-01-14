中國12月進出口見「負增長」　惟貿易結構有所改善

內地海關總署公佈最新進出口數字，內地去年12月以美元計價的進出口皆錄得負增長，其中進口按年減少7.6%，出口按年減少4.4%，遠遜預期，為市場帶來不少驚嚇。

不過中國12月出口數據轉差，除了因為中國和全球經濟的下行壓力外，也有機會是因為進出口商為避關稅而將出口提早，令進出口提前被透支，事實上，今年首10個月中國的進出口普遍超乎市場預期。

全年計，中國貿易表現不算太差，2018年進出口總值高達4.62萬億美元，創歷史新高。其中進口額首次突破2萬億美元，按年增長15.8%；出口額接近2.5萬億美元，按年增長9.9%。海關總署表示，對外貿易總體平穩，穩中有進，進出口規模創歷史新高，有望繼續保持全球貨物貿易第一大國地位。

中國經濟下利壓力大，是12月進出口表現未如理想的原因之一。（路透社）

對外貿易順差減 各國平衡互補

貿易戰對中國進出口數字的影響，在「大豆」這一關鍵貨品上尤其明顯，受巨額關稅影響，中國11月從美國進口的大豆降至零，但隨着中美貿易戰緩和，中國近期已有三輪採購美國大豆行動，中國12月大豆進口亦有所回升，但仍按年大減40.1%至572萬噸。

雖然受貿易戰影響，中國對美貿易順差擴大，連續第二年刷新最高記錄，但總體來說，中國全年對外貿易順差收窄至3,518億美元，較去年少18.3%，顯示貿易結構有所改善，跟世界各國更能平衡互補。

跟「一帶一路」沿線國家貿易增長強勁

貿易結構的改善另一部份是來自於跟更多國家加強貿易合作，中國去年跟傳統的主要貿易伙伴有不錯的進出口增長，例如前三大貿易伙伴歐盟、美國和東盟進出口分別增長7.9%、5.7%和11.2%。而中國跟「一帶一路」沿線國的貿易增長更是凌厲，去年合計進出口8.37萬億元，增長13.3%，遠高於平均增速3.6%。