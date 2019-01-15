三部委撑經濟　一文列明2019年中國經濟政策重點

中國國新辦舉行新聞發布會，發改委副主任連維良、財政部部長助理許宏才，以及人民銀行副行長朱鶴新，均介紹了2019年經濟政策。相關消息帶動中港股市今早上揚，以下是三部委介紹的政策重點：

人民銀行：

1.實施好穩健的貨幣政策，強化逆周期調節；

2.2018年新增人民幣貸款16.17萬億元（人民幣‧下同）；

3.應該讓已有的政策進一步發揮作用，並在此基礎上做動態評估；

4.降低存款準備金率與保持匯率基本穩定不矛盾；

5.貨幣政策穩健並不意味着一成不變。

人民銀行表示，要強化逆周期調節，貨幣政策穩健並不意味着一成不變。（路透社）

財政部：

1.2018年減稅降費規模約1.3萬億元；

2.2019年將有更大規模的減稅和更為明顯的降費；

3.爭取9月底前完成今年地方政府專項債發行；

4.堅持普惠性減稅和結構性減稅相結合，重點減輕製造業和小微企業負擔。

發改委表示，要制定穩住汽車、家電等熱點產品消費的措施。（路透社）

發改委：

1.推動宏觀政策落實，保持經濟運行在合理區間；

2.加快推出第4批100間以上國企混改試點；

3.全面實施《市場准入負面清單（2018年版）》；

4.市場化債轉股落地率超過30%，下一步要重點提高落地率；

5.制定推出穩住汽車、家電等熱點產品消費的措施。