【李嘉誠增持】從珠寶業轉戰電動車業　力世紀值博率逐點解構

已退休的長和系前主席李嘉誠，近日出手再「做刁」，說的是他有份投資、前年轉型從事電動車業務的力世紀﹙0860）。近日，李嘉誠旗下維港投資負責人周凱旋，斥資近3,900萬元增持力世紀，持股比例升至5.6%，帶動關聯人士李嘉誠的持股比例亦升至8%，再次引起市場關注。

李嘉誠再出手「做刁」，增持從事電動車業務的力世紀的股權。（資料圖片）

這間獲誠哥「祝福」的公司，最近公布了全年業績，虧損由去年同期的7億元，收窄至9,410萬元，當中為投資電動車業務，首次動用逾8,000萬元於研發成本上。雖然「電動車概念」對於投資者來說十分吸引，再加上有誠哥大手「加持」給予信心，但在考慮是否「上車」前，不妨先由以下四個方面了解該公司。

力世紀官方網站上，處處可見公司對於發展電動車業務的願景。（力世紀官網截圖）

收入篇︰仍依賴「老本行」珠寶鐘錶

本身從事珠寶鐘錶業務、前稱「奧立仕控股」的力世紀，近年因轉型發展電動車及獲誠哥加持而備受關注，公司在業績表內的行業概覽中，最先交代電動車全球銷售增長速度、官網首頁又標明「建設全電動化未來」的口號，可見力世紀對電動車業務的重視程度。

但理想歸理想，公司此次公布截至去年9月底止全年業績，期內收入7.17億元，雖按年升逾3成，惟主要收入來源仍然是「老本行」珠寶產品及鐘錶銷售，按年由4.41億元升至6.04億元，佔總收入逾8成。

另一邊廂，電動車銷售及提供工程服務收入只有約760萬元，佔總收入僅1%，反映電動車業務十劃仍未有一撇。

盈利方面，由於珠寶鐘錶毛利率下跌，加上公司購股權計劃令行政費用大幅上升，新增的電動車業務研發成本等，拖累公司未能扭虧為盈，但受惠其他開支淨額激減近8億元，上半年虧損得以大減。

力世紀早前公布2018年9月底止全年業績，期內收入7.17億元，按年升逾3成，但主要收入來源仍然是珠寶鐘錶銷售。（財報截圖）

股權篇︰李嘉誠持股升至逾7%

即使對業績未必感稱心滿意，背後明星級的股東組合卻可能是市場信心所在。公司前年獲香港首富李嘉誠、維港投資負責人周凱旋等重磅投資者入股，而最大股東則為公司主席何敬豐的堂兄何敬民，其為澳門前特首何厚鏵之子。

據港交所披露權益資料顯示，李嘉誠於2017年9月增持力世紀至逾5%申報股權門檻後「添食」，同年10月以每股1.6元購入1億股，手上持股升至7.26%。

到了去年12月，維港投資創辦人、李嘉誠基金會董事周凱旋亦因超過5%的股權門檻而要首次申報，以0.51元買入7,647萬股，持股比例增至5.6%；估計由於李嘉誠是關連人士，他持股比例亦因而升至8.06%。

不過，有須要提醒，誠哥身家「厚實」，以昨日﹙15日﹚收市價0.435元計，該批貨市值僅2.12億元，對誠哥而言連「皮毛」都稱不上。

維港投資創辦人、李嘉誠基金會董事周凱旋上月增持力世紀，持股比例升至5.6%，超過5%的股權申報門檻。（視覺中國）

資產篇︰商譽、「應收貸款」金額龐大

因此，力世紀「值博率」應還回基本步。以昨日收市價計，目前該公司市值27.47億元， 相對於公司資產淨值40.35億元，市賬率﹙PB）約莫0.68倍，叫做有折讓。而且，公司有2.5億元淨現金，負債低，但有數點要留心。

公司商譽由2016年只有2,955.5萬元急升至去年9月底的14.9億元。翻查資料，集團於2017年斥資9億元收購日本電動車製造商GLM業務，產生近13億元的商譽。

與此同時，集團亦有近9.5億元的「應收貸款」，相當於市值近三份之一，去年為力世紀帶來7,161萬的利息收入。翻查資料，公司早於2015年開始沾手借貸業務，起初金額約2億元，並按每年介乎12%至21.6%的合約率收取利息，管理層似乎「食過番尋味」，至去年9月底應收貸款已升至9.5億元，有持續上升趨勢，若貸款額佔比愈來愈高，須留意會否有壞帳風險。

力世紀於2017年斥資9億元收購日本電動車製造商GLM業務，產生近13億元的商譽。（GLM官網截圖）

轉型篇︰去年大舉進軍電動車市場

公司涉足電動車行業的雄心無容置疑，前年7月起進行一系列的收購和投資，包括入股日本的GLM，持有Divergent約30%權益及EV Power約36%權益。去年度，公司發展電動車業務的研發成本達到8,780萬元。

去年5月，公司與上海聯和在上海成立合營公司，預期會使用3D印刷技術建立年產能不少於10,000輛電動車之生產線。9月，公司則與一間國有企業成立另一間合營公司，在中國從事電動車電池回收業務，如報廢電動車電池拆解循環利用等，預期會在中國臨近電動車普及率高的地區興建多間回收廠，建立完善電動車價值鏈。

誠哥加持、電動車概念看似吸引，事實是公司目前未能扭虧為盈，電動車業務何時及可以帶來多少盈利仍是未知數；另一方面，在全球經濟放緩下，公司的珠寶鐘錶銷售業務可能有下行風險，「本業」欠缺驚喜，電動車發展潛力有待發掘，貿然入貨或者要等候頗長的播種期。