監管老手劉士余　掌管中證監不足1個月即出招穩定市場

中證監高層換人，原主席劉士余卸任，並由工商銀行（1398）董事長易會滿接替。劉士余在2016年2月走馬上任，為當時混亂的金融市場插下定海神針。

經濟前景不明 2016年走馬上任

2016年，中國金融市場在動盪不安之中開始，人民幣一步下步貶值。美國準備加息以及總統選舉，都為美國以至全世界蒙上陰影。2015年，中國定要「三去一降一補」，繼續以去產能為目標，但要順利去產能，首先就是要穩定市場。

劉士余上任前 A股半年3次股災

當時的A股市場可謂飽吃驚風散，就在劉士余上任之前，A股半年內經歷3次股災，包括2016年初的熔斷事件。

在這個背景之下，劉士余在2016年2月上任中證監主席。

穩民心、穩市場 「資本不做害人精」

劉士余一上任，首先就要穩定民心。與前任人物不同，他在公開場合有很多「金句」，為的就是要聚焦民眾視線。其中最著名的有：

「老百姓掙點錢不容易，在市場流動性枯竭、大面積恐慌的情況下，不出手還得了。」

「我希望資產管理人，不當奢淫無度的土豪，不做興風作浪的妖精，不做坑民害民的害人精。」

劉士余接掌中證監期間，不時爆出金句，顯示中證監整頓市場的決心和方向。（中新社）

萬科寶能大戰正酣 痛斥資本大鱷

回看資本市場，當時的確是亂成一團。不少公司惡意併購，當中最受關注的是萬科與「寶能系」之間的股權爭奪戰。

面對金融亂象，劉士余在2017年初高呼：「資本市場不允許大鱷呼風喚雨，對散戶扒皮吸血」，聲言「要有計劃地把一批資本大鱷逮回來。」

劉士余任內還批評大量金融亂象，例如「高送轉」，以及上市公司賺錢不分紅的問題。

整頓市場後 A股2018年有多項進展

在劉士余大力整頓之下，確中國金融市場有好轉，而且在2018年「入摩」，近期滬倫通、科創板及註冊制亦有進展。

然而劉士余任內還有「扣分」的地方，例如CDR雷聲大雨點小，A股在2018年亦慘跌約1000點，幾十間上市公司大股東陷入爆倉危機，數以百計債券出現債務違約。

強監管變穩市場 中證監工作重點或有變

在這情況之下，劉士余在公開場合的言論，亦從加強監管轉變為穩定市場，疏通市場渠道，鼓勵私募基金發展及入市等。

劉士余任職中證監接近3年，監管、治理手段有目共睹。隨着中證監換人，工作重點或可能會有改變。