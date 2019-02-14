內地小額貸款業現倒閉潮　或引發新一波危機？

過去十年，小額貸款公司在內地如雨後春筍般湧現，成了內地金融系統一個重要部份。中國最大的獨角獸、估值逾1萬億人民幣的螞蟻金服，主要業務之一便是小額貸款，可見小額貸款對中國經濟的重要性。中國國家主席習近平去年底就提到要拓寬民營企業融資途徑，發揮小額貸款公司等融資渠道的作用。

不過在一輪高速增長後，中國小額貸款業的弊病開始浮現，去年中多家P2P網路借貸平台現倒閉潮，令不少投資人血本無歸，引來廣泛關注。

原來小額貸款的倒閉，並不只是幾間公司的事，據人民銀行和內媒最新數字，去年內地小貸公司數量大減418家，有逾13,000名從業員離職，貸款餘額全年減少190億元人民幣。已上市的小貸公司2018年上半年的淨利亦按年急插48.21%。

小額貸款的廣告在內地隨處可見。（網上圖片）

因不良資產過高被整頓

小貸業陷入「寒冬」，原因之一是政府要求他們將表外融資計入表內，令這些公司資金來源受限，業務萎縮。政府嚴管，大量小貸公司要停業整頓，甚至被取消牌照，例如去年中，四川省金融工作局便通報對71家小額貸款公司予以處罰，其中，25家因涉及不良資產過高等問題被勒令停業整頓，46家被取消業務資格。與此同時，政府又暫停了小貸和網絡小貸公司的新審批，令行業一片荒涼。

小額貸款彌補了傳統金融機構服務難以到達農村和小微企業的弱點，但與此同時，小額貸款較難監管、又令他們易成新一輪金融危機的溫床。例如過往債務問題頻生的重慶，截至去年底，小額貸款的餘額也是全國第一，高達1,583億元人民幣。這一波內地小額貸款倒閉潮，究竟會是部份內地傳媒所形容的「良性發展」，還是會隨貸款更難到手而出現信貸萎縮，引發出新一輪的債務和金融系統危機呢？