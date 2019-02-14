航運指標大倒退　中美貿易戰需儘快落幕

中美雙方會在北京進行新一輪貿易談判，這一輪談判十分重要，因為離3月的「停戰期限」愈來愈接近。早前美國總統特朗普威脅，若中美不能在期限前達成協議，將會對每年2,000億美元中國進口商品徵收的關稅提高1倍以上。即若今輪談判雙方未能取得共識，令中美可以結束貿易戰，未來的貿易衝突可能較之前更甚。

航運指標挫近70%

事實上，關稅戰對全球貿易的影響正不斷浮現，例如有全球貿易「晴雨表」之稱的波羅的海乾散貨指數便於1月18日至2月12日期間，連跌18日，累跌近50%，表現認真嚇人。現時該指數是兩年半低位，較去年夏天的高位重挫近70%。

市場分析指，波羅的海乾散貨指數大跌和全球經濟放緩，正釋放出極其真實的危機信號，中國長期經濟增長若持續放緩，將會傷害全球大宗商品需求，拖累航運需求持續下降，業內幾乎無人預計情況會很快好轉。

美國總統特朗普威脅若談判破裂，會再對中國貨品加徵關稅。（路透社）

宜把握機會 達成協議

跨國貿易是全球經濟的「活水」，也是全球經濟的一大增長引擎。世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）等多個權威國際機構早前都警告，若因各國間的關稅戰而令貿易受損，全球只會一齊受害。

現時步入最後階段的中美貿易談判便是關鍵時刻，若談得成，全球貿易有望重回正軌，但若談判破裂，而美國總統特朗普真的將對2,000億美元中國貨的入口關稅提升1倍，不但會嚴重打擊中美貿易，也將立下壞先例，使各國的關稅混戰更難解決，令全球經濟面對更嚴重的下行風險。