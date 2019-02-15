中國經濟下行風險增　中央力保民企融資

中國去年國內生產總值（GDP）增幅跌至6.6%，是28年來最低。本月新華社主管的《經濟參考報》頭版更刊發署名熊園的評論文章指，今年中國經濟將繼續受壓，保守估計全年累計增速將落至6.3%左右，今年首季增速更有可能低至6%。

在經濟下行風險急升的情況下，中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發《關於加強金融服務民營企業的若干意見》，要求銀行、險資、交易所全面支持民企融資。當中包括三大點，包括加大對民營企業的直接融資支持力度，積極支持符合條件的民營企業擴大直接融資；支持金融機構通過資本市場補充資本，研究取消保險資金開展財務性股權投資行業範圍限制；實施差別化貨幣信貸支持政策，鼓勵金融機構增加民營企業、小微企業信貸投放。

民企是實體經濟血脈

中央如此重視民企是因為民企是實體經濟的血脈，此前，中央經濟工作會議便提出要解決好民營企業和小微企業融資難融資貴的問題。銀保監亦會為緩解小微民企業融資問題，提出新的監管要求和差異化監管政策。

據悉在政策扶持下，各中國主要銀行已開始加大對民企信貸的投放力度又設相關的專項業績指標。《經濟參考報》就引述內地銀行業人士指，今年將花大力氣抓小微企業和民企，着力發展普惠金融，會對相關的貸款在額度和放款時間等多方面都保持充裕和優先，但強調不會因此降低風控和信用標準。

在中央勵行支持民企融資的情況下，相信有助確保經濟企穩，度過中國經濟調整所帶來的陣痛。