外資爆買的A股大族激光　原來去年曾被深交所關注　曾暴跌5成

內地A股去年6月起正式「入摩」，被納入MSCI新興市場指數，國際投資者對A股市場興趣漸增，加上今年以來A股市場回暖，外資陸續湧入淘金，有股票更被外資買到「斷貨」。

A股大族激光 （深：002008）發公告指，因外資持股比例超出28%的上限，要停止經深港通接受買盤，但賣盤仍會被接受。成為深港通首隻被「限購」的股票。要停止買盤，因為中國證監會規定，一旦個別滬股通或深股通股票境外持股比例合計達到28%，則不再接納進一步買盤，不過該機制甚少被觸發，在大族激光之前，據報歷史上僅有上海機場這A股曾觸發港交所暫停買入，亦已是約4年前的事，可見這次大族激光是多麼受外資歡迎。

大族激光主要業務是研發生產激光及自動化設備。分析指，外資鍾情大族激光，一來是因為年初至今，大族激光股價累升逾40%，跑贏同期的滬指（約25%）和深成指（約33%）；二來是因為大族激光分紅「慷慨」，由2013年至2017年累計分紅達10.62億元（人民幣‧下同）。

因為大股東押股情況嚴重，大族激光去年曾被深交所「問詢」。（資料圖片）

大股東大量抵押股份 去年被深交所「問詢」

不過投資涉及風險，在大起大落的A股市場更是「危機重重」。去年大族激光更被發現大股東大比例押股，引來市場關注，深交所更為此下發問詢函。

據公開信息顯示，當時大族激光的第一大股東為大族控股集團有限公司，實際控制人為高雲峰，而高雲峰當時共持有約9.03%大族控股股份，其中有逾9成處於質押狀態，令人擔心股份一旦被強制平倉，將令股價暴跌。

大族激光當時回覆深交所指，高雲峰的質押所獲得資金主要用途為歸還大族控股銀行借款，「不存在被強制平倉的風險」，亦會提前做好補倉、追加保證金等保障措施。不過，市場對解釋明顯不太收貨，大族激光股價由去年6月時約60元的高位，跌至今年1月14日時的約27元，股價累跌逾5成。

雖然今年備受外資追捧，股價彈升至44元水平。但大起大落過後，會否又是另一個「價格陷阱」，湧入內地股市尋寶的外資也許要小心。