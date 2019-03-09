「死忠」淡友再有大預言　人民幣未來2至3年可劇貶3成！

人民幣匯價自踏入2019年，兌美元明顯轉強，一洗去年全年貶值5%的頹勢，迄今累計升幅逾2%，離岸價最新報6.7214，即每百港元兌85.62人民幣。

人民幣轉強，其中一個原因與中美貿易談判有進展，增強投資者信心。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）更指出，中美雙方在人民幣匯率達成最佳的協定，讓投資者人民幣匯價可以保持強勢。

不過一向看淡人民幣的Hayman Capital創辦人Kyle Bass，卻無改一貫大淡友風格，直言任何試圖穩定人民幣匯價的貿易協議，最終只會失敗，並預言未來2至3年兌美元貶值30%。

人民幣大淡友Kyle Bass揚言，該貨幣可貶值3成。﹙路透社﹚

料外匯儲備將降至1.5萬億美元

翻查資料，Kyle Bass一直以來均看淡人民幣，其掌舵的Hayman Capital早於2015年時，便沽售離岸人民幣。就算今年多間華爾街大行改變立場，看好人民幣之際，他卻依然故我。

可是人民幣在今年表現理想，在岸價更曾觸及6.68水平，與去年下半年，外界不斷預測將會跌穿7算的情況大為不同。加上A股獲MSCI指數提高納入因子3倍，預料至今年11月時A股佔新興市場指數比重提升至3.3%，大行預期將會有數以千億元計的資金流入內地，有關消息均利好人民幣前景。

既然利好人民幣前景的因素一一出現，為何Kyle Bass對人民幣保持人民幣的大淡友身份？據他接受《彭博》訪問時指出，內地經濟出現黑暗時期只屬時間問題，屆時人民幣將會貶值，並促使中央政府利用外匯儲備支持人民幣。並預料為力撑人民幣，外匯儲備將會降至1.5萬到2萬億美元水平。他更預期中國將會放棄任何人民幣的承諾，引發人民幣出現明顯貶值。

Kyle Bass認為，內地難力撑人民幣匯價，並預期中國外儲匯儲備將下降。（視覺中國）

最終難阻人民幣貶值

Kyle Bass於訪問中指出，縱使中國政府宣稱可以透過方法以穩定人民幣匯價，但相信代價是將會損失外匯儲備。又指出內地經濟實際上已處於一個難以進行外貿活動的狀態。

他進一步指出，待明年全球經濟出現溫和衰退，或會促使內地國企陷入破產，以及金融業進行重組。有關程序或會促使人民幣兌美元在未來2至3年，貶值3成。

另外，Kyle Bass人民幣貶值既受到內地政府在政策上的轉變，以及市場力量的結果，並指出市場人士最終會明白到人民幣匯價有被高估。他直言若要人民幣匯價穩定，即假設中國政府能控制人民幣，以及其他國家的貨幣升值，惟他相信中央政府並無此種能力。