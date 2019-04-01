中國3月份製造業PMI重回榮枯線上方　有四大特點

中國3月份製造業PMI重回榮枯線上方。中國內地券商華泰證券李超團隊分析稱，PMI季節性回升不意味著工業疲弱的反轉。

中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心發佈的2019年3月份中國製造業採購經理指數（PMI）為50.5%，較上月回升1.3個百分點，連續3個月運行在50%以下後重回擴張區間。

從分項指數來看，2019年春節後市場回歸正常軌道，市場需求增加，企業生產擴張，採購趨於活躍，原材料和產成品價格上升。中小企業生產經營活動上升，新動能繼續穩中有進發展。預計一季度經濟出現較大回落的可能性較小，經濟增速有條件保持2018年四季度水準。

中國統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析說，3月份製造業PMI主要有四大特點。

製造業表現好有助於中國經濟的穩定。（新華社）

一是生產活動加快，內需繼續改善。二是新動能較快增長，消費品行業運行穩定。高技術製造業、裝備製造業和消費品製造業PMI分別為52.0%、51.2%和51.4%，均明顯高於製造業總體。其中，農副食品加工和醫藥等製造業PMI均位於53.0%及以上相對較高景氣區間。三是價格指數上升，企業採購意願增強。四是世界經濟增長有所放緩，進出口動力仍顯不足。新出口訂單指數和進口指數為47.1%和48.7%，雖按年有所上升，但繼續位於臨界點以下。

不過，中國內地券商華泰證券李超團隊分析稱，PMI季節性回升不意味著工業疲弱的反轉，預計二季度中國央行有降息操作。

華泰證券李超團隊認為，3月中國官方製造業PMI重回臨界點以上，主要反映的是春節後月份的季節性反彈，預計4月PMI可能環比回落。PMI雖按年改善，但利潤資料較弱說明工業生產後續乏力，今年各項政策以穩為主，財政政策提質增效為企業減稅降費以支撐利潤，降稅、降電費的同時，也可能配合降息，預計二季度中國央行有降息操作，利率債仍有下行空間。

值得一提的是，與上述官方製造業PMI一同回升的，還有非製造業商務活動指數。3月份，中國非製造業商務活動指數為54.8%，比上月上升0.5個百分點。從季度運行情況看，該指數一季度均值為54.6%，高於上年四季度0.9個百分點，非製造業總體平穩較快增長。3月份，中國綜合PMI產出指數為54.0%，比上月上升1.6個百分點。