中國央行尚未降准　除了PMI反彈外還有一個原因

有分析稱，雖然目前來看中國央行還沒有採取降准降息的動向，但是不排除在4月下旬會有行動的可能性。

3月29日中國央行闢謠「降准」的假消息後，隨著3月PMI（製造業採購經理指數）於3月31日出爐——達到50.5，資料遠超市場預期，多家中資、外資機構紛紛預計，中國央行降準時點可能推遲。

據第一財經報導，除了PMI反彈的因素，有機構經濟學家還認為，降准並不能解決中短期基礎貨幣收窄，且中國央行貨幣政策可能已經出現新的動向：開始考慮躍過銀行負債端（即基礎貨幣）操作，而更多對銀行資產端進行定向支持。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊則表示，經濟初現企穩跡象，短期無需貨幣政策加力。章俊稱，更多應致力於打通貨幣政策傳導機制和落實減稅降費政策。當然也不排除上半年依然存在降准的概率，但更多是「置換」性質，目的是為金融機構提供更為廉價的中長期資金來鼓勵向實體經濟放貸。

中國的貨幣政策以穩健為主（視覺中國）

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，從短期資料進行分析，中國央行很難從內部找到立即寬鬆的理由，而支撐降准的因素可能更多來自於海外。但美聯儲即使降息，在目前的資料表現下，至少也要等上兩個季度，歐洲經濟則在很大程度上依賴中國，一旦中國經濟企穩，市場對於歐洲經濟的預期也會有所回升。

不過，彭博經濟學家曲天石撰文稱，據彭博經濟研究分析，中國央行未來幾周下調商業銀行存款準備金率的視窗正在開啟。有幾個因素表明降准的可能性正在上升，最終落實的時間可能會在4月中下旬。

彭博經濟研究認為，中國央行有必要向經濟注入更多長期流動性。從基本面看，有必要採取這一措施支持信貸的可持續擴張以提振經濟活動。此外，美聯儲最近的轉變也為中國央行放鬆流動性環境提供了更多空間。