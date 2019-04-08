中國外匯儲備五連升　專家︰未來一段時間　淨流入仍是主基調

中國3月末外儲規模連續第五個月走升。分析人士指出，這顯示資本流入中國趨勢逐漸顯現，而這與中國經濟持穩密切相關。

中國國家外匯管理局（外管局）發布資料顯示，3月中國外匯儲備上升85.8億美元，報30,987.6億美元。這是中國外匯儲備連續第5個月上升，3月外儲規模高於經濟學家的預測中值30,900億美元。當月在岸人民幣在6.7水準附近波動，離岸人民幣亦表現穩定。

外管局新聞發言人王春英提到，隨著人民幣匯率彈性增強，匯率「自動穩定器」功能逐漸顯現，總體有利於中國外匯儲備規模保持穩定。

王春英指出，3月主要受中美經貿談判、歐美央行貨幣政策預期調整、英國退歐不確定性等多重因素影響，美元指數小幅上升，但金融資產價格也有所上漲，匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用，外匯儲備規模小幅上升。

據新華社消息，中國券商招商證券首席宏觀分析師謝亞軒也表示，中國外匯市場供求基本平衡，市場自發調節能力逐漸增強。謝亞軒認為，目前中國金融新一輪擴大開放還處在初期，階段性流入數額比較大是正常的，在未來一段時間內，淨流入仍是主基調。

中國金融期貨交易所研究院首席經濟學家趙慶明表示，中國外匯儲備連續第五個月增加的原因有多個方面，從國內來看，一是人民幣匯率基本穩定，資本流出壓力減小，二是經常項目預計保持順差，三是今年以來A股行情較好，對外資吸引力增加，通過滬、深股通流入A股的資金量大。

中國實行多元化的外匯儲備政策。（視覺中國）

從國際上看，美元指數3月份上漲逾1%，對於中國的非美資產來說會稍有帳面損失，但年初以來全球主要國家貨幣政策有所寬鬆，使得包括股票、債券等各類資產的價格明顯提高，綜合上述兩方面因素來看，對中國外匯儲備有正面影響，促使外匯儲備增加。

值得關注的是，外管局的資料還顯示，中國連續四個月增持黃金，3月末黃金儲備為6,062萬盎司，環比增加36萬盎司。 根據世界黃金協會（World Gold Council）的統計，各國政府2018年對黃金（金條）的增持為651.5噸，僅次於世界紀錄。

彭博新聞社說，中國連續四個月增持黃金儲備，讓投資人更加確信，世界各地的央行也將跟進。

彭博新聞社指，如果按噸計算，中國政府三月份購入了11.2噸黃金，二月份購入黃金 9.95噸，一月份購入11.8噸，去年12月份是9.95噸，增持幅度在穩定增加。而中國的黃金儲備在2015年年中到2016年10月每個月都有上升。如果以同樣的幅度繼續增加，到2019年末，中國的黃金增持量將僅次於俄羅斯。