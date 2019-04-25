【無劇透】復仇者聯盟4再掀熱潮　如何投資Marvel宇宙？

電影《復仇者聯盟4》上映，屢破票房紀錄。早前美國兩大訂票網站Fandango和Atom均表示《復仇者聯盟4》「大比例」地破首日預售票房紀錄。 全城關注下，Marvel宇宙的「粉絲」除了買電影票入場支持外，如果想投資Marvel宇宙，寓興趣於投資，又有甚麼股票可以選擇呢？

迪士尼是復仇者聯盟電影成功的最大受惠者。（資料圖片）

漫威宇宙幕後「大佬」──迪士尼

要講Marvel概念股，第一隻不得不提的是迪士尼（Disney，DIS），迪士尼早於2009年收購漫威娛樂（Marvel Entertainment），不過因為當時漫威娛樂早已將旗下不少受歡迎角色的電影版權出售，例如將蜘蛛俠電影版權售予Sony（SNE）、將X-Men、神奇四俠、死侍電影版權售予霍士（FOX，FOXA）等，所以漫威宇宙的角色遲遲未能聚首一堂。

不過正如魁隆（Thonas）努力想要集齊6粒無限寶石一樣，迪士尼也一直努力收集漫威宇宙的角色的版權，包括以713億美元的「天價」收購FOX，而該交易亦於上月順利生效，即X-Men、神奇四俠、死侍等角色日後有機會明正言順於漫威電影宇宙中出現，叫不少支持者十分期待。

投資銀行高盛亦看好Dinsey收購Fox和推出自家串流平台後的發展，給予了迪士尼「買入」的評價，目標價為142美元，現價約為133美元。

孩之寶推出《復仇者聯盟》主題的大富翁。（孩之寶網頁）

周邊產品製造商：孩之寶、Funko、Square Enix

電影票房理想，除了製片商高興外，亦會帶季其他周邊產品的銷售，剛宣佈首季轉虧為盈的美國玩具製造商孩之寶（Hasbro，HAS）便是復仇者聯盟相關玩具產品的主要製造商之一，該公司行政總裁 Brian Goldner於電話會議表示，對《復仇者聯盟4》的推出感到超級興奮（incredibly excited），預期今年復仇者聯盟和Marvel相關產品將會十分熱銷。

跟Marvel有關的概念股還有做精品製造商Funko（FNKO）和出品Final Fantasy的日本遊戲公司Square Enix（SQNXF）等，Square Enix於2017年1月宣布獲授權開發Marvel相關的遊戲，首個作品會是復仇者聯盟，但至今一直未公布遊戲的發售日期。

Square Enix正在開發一個復仇者聯盟為主題的遊戲。（截圖）

戲院股受惠有限

由於《復仇者聯盟4》於內地也十分受歡迎，且上映場次很多是IMAX銀幕，令IMAX中國（1970）也有不少資金追捧而被炒上，早前錄得連續6日連升，累漲2成，不過昨天已現回吐，收跌逾1%。

其他電影股，例如上海電影（滬：601595）、中國電影（滬：600977）、萬達電影（深：002739）等，於上交易日都收跌，可見戲院股的炒作已暫告一段落。