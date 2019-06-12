中國5月通脹符預期　高見2.7%至15個月高位 　分析﹕破3有風險

中國5月通脹資料在預期中走高，食品價格的上漲拉動CPI同比漲幅創15個月高位，分析師普遍預計，CPI同比漲幅將在三季度開始將逐步回落，但不排除年底繼續走高甚至「破3」的可能。

《路透》今日引述分析認為，整體需求並不支援CPI同比持續高位，通脹風險整體可控。儘管中美貿易摩擦存在不確定性、市場普遍對美聯儲有降息的預期，不過當下中國的通脹形勢不會掣肘國內貨幣政策的靈活調整。

中原銀行首席經濟學家王軍稱，儘管下半年有可能個別月份有上破3%的可能性，但全年控制在3%以內可能性較大，不構成經濟運行的主要威脅。

他並稱，PPI回落走弱需引起重視，後續不排除個別月份按年出現倒退，但預計隨著逆週期調節力度的加大，特別是穩基建持續發力，PPI也有一定支撐，全面陷入通縮的可能性也不大。貨幣政策總體上仍需堅持當前總量穩健但結構寬鬆的基本格局。

有分析稱，中國CPI5月或見頂（新華社）

中國國家統計局今日公布，5月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.7%，與《路透》調查預估中值一致，該漲幅創2018年2月以來的最高，當時為2.9%；其中的食品價格按年升7.7%，創2012年1月以來新高（當時為10.5%）；非食品價格按年上漲1.6%。5月CPI環比持平，亦與《路透》調查預估中值相符。

分析表示，雖然整體來看食品價格漲幅可控、非食品價格由於需求偏弱而上漲乏力，但多數分析師強調，生豬供給持續收縮下，豬價依舊成為影響CPI走勢重要因素，不排除CPI按年漲幅在年底達到3%左右的可能。

聯訊證券宏觀分析師李奇霖、張德禮測算，四季度單月CPI按年有超過3%的風險。不過由於只是單月突破3%，並非整個季度都在3%以上，加之主要是供給因素引起的，總需求並不支援CPI同比持續高位，通脹風險整體可控。