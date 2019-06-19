咖啡豆價格跌至史上低位　巴西與哥倫比亞聯手應對危機

咖啡迷有福了，近期咖啡豆價格低迷，各位有可能以低價買到咖啡豆或咖啡粉！但誰地球的另一邊，巴西、哥倫比亞等咖啡產地，正為咖啡價格大跌而發愁。

9月到期阿拉比卡期貨 一周跌5.3%

咖啡豆價格最近在史低位徘徊，9月到期的阿拉比卡咖啡期貨，上星期五下跌1.7%至每磅98.05美仙。該期貨上星期價格累計大跌了5.3%，是最近一年半之內，兩季合約期最差表現。

最大生產國巴西豐收 越南亦增產

咖啡豆價格大跌有很多原因，其中一項是產量大增。《NHK》引述長年從事咖啡貿易行業的小澤志朗表示，世界最大咖啡出產國巴西，產量一向是一年多、一年少。而2018至2019年剛剛是收獲良好的年份，因此產量大增。

除此之外，第二大出產國越南的產量增加，也令全球咖啡供應大增。

新興市場例如中國沿海地區，近年流行飲咖啡，令到市場需求大增。（路透社）

新興市場需求大增 雷亞爾貶值刺激出口

《CNBC》則提出另一個原因，就是巴西貨幣雷亞爾貶值，令到巴西出產的咖啡變得便宜。而貨幣弱勢鼓勵農民種植、生產、出口更多咖啡豆。

該國的咖啡豆供應量持續增加，截至3月31日私營公司經手的咖啡豆數量，按年增長31%至1,280萬袋。

其實近年咖啡產量增加，原因還是因為有需求。新興市場近年興起飲咖啡，例如中國沿海地區很快接納咖啡文化，而東盟的「三合一」即溶咖啡大行其道，需求大增引誘產業鏈增產。

咖啡價格已低過生產成本 咖啡農蝕本

面對這種情況，咖啡業媒體《Global Coffee Report》指出，巴西與哥倫比亞的農業部門，已經在6月14日開會商討如何應對危機。

報道指咖啡價格已經跌穿成生產成本，令咖啡農蝕本，亦危及未來咖啡供應。

哥倫比亞全國咖啡種植者聯會（FNC）指出，雖然各國以及世界咖啡生產者論壇（WCPF）持續對話，但產業鏈上其他持份者的反應，並不令人滿意。

咖啡豆期貨價格最近跌至史上低位，不少農民已經要賠本。（路透社）

冀上下游產業鏈都有利潤 並限制市場炒賣

咖啡業組織已經採取多項行動，包括配對生產者與消費者，增加農民收入，目標是讓整個產業鏈都能平均享有利潤，保證可持續生產。

此外咖啡生產國亦促請洲際交易所（ICE）和美國政府，規範咖啡期貨市場參與者的行為，防止過度炒賣與拋售，令價格波動。

全球變暖 2050年適合種植土地大減一半

不過，咖啡價格低水的情況，未來可能難以再見。

《NHK》指出，咖啡豆需要很大的溫差，雨季與旱季要分明，全球暖化會影響咖啡生產。研究機構「世界咖啡研究」早就提出，全球暖化會令到拉丁美洲和非洲等地的咖啡豆質素變差。

上述機構預計，到了2050年，全球適合種植阿拉比卡咖啡豆的土地將會減少一半。

連鎖咖啡店Starbucks就在哥斯達黎加買下咖啡園，並正研究可以對抗氣候暖化的品種。