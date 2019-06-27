中國經濟下半年穩增長靠什麼？　不就是促消費及穩投資

陸媒分析稱，中國上半年中國經濟延續平穩態勢，儘管中美貿易談判懸而未決，但逆周期調節有效對沖了貿易摩擦帶來的風險。那麼，下半年穩增長靠什麼？

《界面新聞》報道，展望下半年，分析師認為，穩投資、促消費依然是穩增長的關鍵著力點，與此同時，一系列制度性改革有望加速推進。

那麼，中國下半年經濟增長主要依靠什麼呢？

穩投資，基建投資被寄予厚望。6月19日，中國國務院召開常務會議指出，要按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署，積極做好「六穩」工作，穩投資是重要方面。

消費被認為是中國經濟發展新引擎。（新华社）

促消費，提高居民收入是關鍵。中國人民大學經濟學院副院長陳彥斌日前在上海參加活動時表示，面對當前國內外複雜的經濟形勢，擴大消費既可以改善發展模式，調整增長結構，讓中國民眾分享經濟增長的成果，也有利於化解貿易摩擦的衝突。事實上，從上面提到的國務院常務會議也可以看出，穩投資的最終目的是要保障基本民生，從而促進消費。

堅持逆週期調節，加快推進制度性改革。對於未來的宏觀政策導向，分析師認為，財政政策加力提效，貨幣政策保持流動性合理充裕仍是主基調。如果貿易緊張局勢升級，給經濟和金融形穩定造成風險，有必要採取額外的政策寬鬆措施。

分析表示，財政政策上，一方面要增加實際財政赤字規模，另一方面可以考慮增加專項債規模以及適當放鬆對地方政府的債務管控。貨幣政策上，則需要在保障流動性合理充裕的同時，推動信用繼續有效擴張，支撐經濟繼續平穩。