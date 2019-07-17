特朗普「威逼策略」生效　市場篤定聯儲局減息

美國聯儲局主席鮑威爾於周二在最新的講話中沒有釋放明確的減息信號。然而，特朗普（Donald Trump）對當局屢屢施壓，已經使市場確信減息在即。那麼，鮑威爾會令市場失望嗎？

鮑威爾出席由法國央行和法國經濟金融部組織的會議上表示，聯儲局正在評估市場不確定性對美國經濟前景和通貨膨脹的影響，並將採取適當的措施來維持擴張。鮑威爾強調，當局貨幣政策仍將以蓬勃的就業市場和2%左右的通貨膨脹率為目標。

鮑威爾在會議講話中沒有釋放明確的減息信號，表明聯儲局還在衡量經濟指標的發展動向。在鮑威爾講話的數小時前，美國公佈的6月零售銷售數據好於預期。受此影響，市場上的降息預期出現降溫。昨日，美國三大指數和國際黃金價格小幅收跌，美元指數小幅上漲。

然而，市場對零售銷售數據和鮑威爾講話做出的反應並不大，表明市場仍然確信美聯儲未來會降息。

鮑威爾正面臨來自特朗普的施壓。（視覺中國）

從近幾次經濟周期來看，美聯儲通常在經濟環境迅速惡化的情況下採取減息措施。自2000年以來，美國兩次大規模的持續性降息均開始於經濟危機期間：21世紀初的互聯網泡沫開啟了2001年1月至2004年6月的減息週期；2007年的次貸危機開啟了2007年9月至2015年12月的減息週期。

在經濟表現相對平和的時期，市場之所以一致預期聯儲局減息，離不開美國總統特朗普屢屢施壓。對於特朗普來說，競選連任是其工作的第一要務，而寬鬆的貨幣環境是經濟持續繁榮的重要保障。因此，特朗普在6月宣佈競選連任之後，頻頻喊話鮑威爾，要當局減息。

特朗普挑動市場情緒的策略顯然已經奏效，芝加哥商品交易所的「聯儲觀察工具」（CME FedWatch Tool）顯示，7月份市場對美聯儲7月31日議息會議的預測結果為100%降息。鮑威爾本次略顯「觀望」的講話過後，市場上的大幅減息50基點的預期概率，僅從29.2%下降至27.1%。綜合來看，市場仍100%堅定地認為美聯儲會在月底的議息會議上宣佈減息。

當前市場預計美聯儲100%會降息。（HK01製作）

市場情緒能夠左右聯儲局的決定嗎？答案是肯定的。世界黃金協會（WGC）的報告顯示，歷史上來看，除2008年1月全球金融危機爆發時，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在一次計劃外會議上宣佈減息外，只要市場對利率調整的預期概率高於65%，美聯儲就會根據市場預期調整其基本利率。

根據泰勒原則（Taylor Rule），通貨膨脹率是各國央行最主要的調控目標。對於聯儲局而言，2%是通貨膨脹率的調控目標值。在6月19日的議息會議上，當局已經將2019年個人消費支出價格指數（PCE）的通脹預測由3月份的1.8%下調至1.5%，已經在為減息提供理論支持。

目前，美國就業市場和消費市場的持續繁榮並不能打消市場對未來經濟下滑的擔憂。只要市場仍然保持強烈的減息預期，當局會極大機會順應市場的「意志」，進行減息。