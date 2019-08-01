華爾街：鮑威爾迫於特朗普政治壓力減息

華爾街等到了它數月來一直想獲得的消息——美聯儲降息。但有華爾街分析師稱，美聯儲降息是屈從於特朗普，應該感到羞愧。

雖然美聯儲決定停止縮減負債表以防範經濟進一步下滑，但這一決定卻適得其反，令市場動盪不安，美股三大指數於7月31日均收跌逾1%。

美聯儲正在應對多重挑戰，包括停滯不前的通脹、依然快速增長的經濟、來自華盛頓的政治壓力，以及在經濟增速放緩時保持政策選擇的必要性等。各種相互矛盾的衝動導致經濟學家們對聯儲局的動機提出了尖銳的質疑。

其中最直言不諱的是日本三菱日聯銀行(MUFG)的經濟學家克裡斯-魯普基(Chris Rupkey)，他抨擊聯邦公開市場委員會(FOMC)在失業率如此之低、經濟仍在增長的情況下降息。魯普基抨擊美當局屈從美國總統特朗普對其所施加的壓力。特朗普曾嚴厲批評聯儲局貨幣政策，並公開鼓動降低利率。

一些經濟學家此前預期，本次將一次性減息50個基點，或者至少會開啟此後的減息週期。然而，鮑威爾在隨後暗示7月31日的決定不一定是一種趨勢，這導致市場加劇拋售。投資公司Western Asset的投資組合經理約翰-貝婁(John Bellows)稱，一些美聯儲官員也為今天的減息提供了「保險」的理由，不過這些理由似乎不那麼令人信服。