「末日博士」魯賓尼：三大潛在衝擊或誘發全球經濟衰退

紐約大學斯特恩商學院教授、有「未日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）撰文指，下次經濟衰退很可能將由中美貿易戰與科技戰造成的永久性負面供應沖擊造成。

他表示，有三場負面的供應沖擊可能會在2020年前引發全球經濟衰退，所有這些沖擊都反映了影響國際關係的政治因素，其中有兩次沖擊涉及中國，而美國則處於每場沖擊的核心位置。

第一波潛在沖擊來自於早些時候升級的中美貿易和貨幣戰。美國總統特朗普（Donald Trump）的政府威脅要對中國出口商品徵收額外關稅，並正式將中國列為貨幣操縱國。

第二波沖擊涉及美中兩國在技術問題上慢慢醞釀的冷戰。在這場具有「修昔底德陷阱」所有特徵的競爭中，中美兩國正在爭奪未來行業——人工智能、機器人、5G等——的主導權。美國已將中國電信巨頭華為列入為被視作對國家安全構成威脅的外國公司保留的「實體名單」。儘管華為獲得了臨時豁免，可以繼續使用美國的零部件，但特朗普當局近日宣佈，它將在這個名單上增加46家華為子公司。

第三個主要風險與石油供應有關。儘管最近幾周油價下跌，如果爆發一場貿易、貨幣和技術戰引發的經濟衰退，會抑制能源需求，並降低油價，但美國與伊朗的對抗卻可能產生相反的效果。一旦這場衝突昇級為軍事衝突，全球油價就可能飆升，因而引發經濟衰退，就像1973年、1979年和1990年的前幾次中東危機期間發生的情況一樣。

該文強調，所有這三場潛在沖擊都將產生滯脹效應，提高進口消費品、中間投入、技術部件和能源的價格，同時通過擾亂全球供應鏈減少產出。