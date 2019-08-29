【財經評論】蘋果手機難以離開中國　無法承受供應鏈成本上升

儘管特朗普想讓美國工商界與中國保持距離，但中國對全球商業至關重要。中國有完整的產業鏈，中國工廠生產iPhone、iPad、汽車零部件等一系列維持全球經濟運轉的必需品。

美國的關稅以及華盛頓與北京之間日益緊張的關係，正迫使許多企業重新考慮它們對中國的依賴。然而，中國提供的便利，以及龐大且不斷增長的消費市場，讓許多企業很難將其徹底放棄。

以美國蘋果公司為例，蘋果目前在中國的門店數量超過40家，並擁有完整的供應鏈，在中國與鴻海等供應商合作創造了超過140萬就業崗位。大中華區的銷售額佔到蘋果銷售總額的20%。截至2019年6月，蘋果大中華區的開發者人數超過了250萬，共上線26萬個應用。自2010年蘋果應用商店在中國上線以來，開發者的收入已經超過2,000億元人民幣。2019年7月，蘋果還在中國啟動了首個設計開發加速器項目。

如果失去中國市場對蘋果公司將是致命的打擊。（視覺中國）

彭博社對蘋果手機的研發生產進行研究後認為，蘋果選擇在中國組裝是有其原因。目前大多數蘋果手機都是在深圳和鄭州組裝，具體工作由富士康負責。富士康不僅帶來了上百萬人的工作崗位，也帶來了成千上萬生產手機零部件的廠商。以深圳為中心的集群效應意味著，一部手機、一部筆記本電腦或一架無人機所需的大部分零件都能在方圓幾十公里內進行生產。

《彭博》認為，如果蘋果手機要在美國進行生產的話，它不會形成深圳那樣的模式。

研究機構IHS高級分析師郭子驕對《第一財經》表示：「供應鏈的隱形成本消耗巨大。蘋果能夠承受一定的關稅，卻未必能夠承受供應鏈成本的上昇。」郭子驕表示，蘋果的產品即便是使用美國的原材料，但是大部分的生產都是在亞洲進行，轉移供應量的難度很大。

根據中國宏觀經濟研究院的數據，中國具有門類齊全的獨立工業體系，220多種主要工農業產品的生產能力，穩居世界首位，供應鏈配套能力強。當前有很多跨國公司與中國的供應鏈關係密切交織，蘋果全球220個主要供應商中間，就有超過40個中國公司，超過了美國供應商數量。