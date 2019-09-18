警惕爆冷　聯儲局明晨「按兵不動」機會率抽升至近50%

美聯儲明早公佈議息會議結果。然而，最新公佈的通脹等經濟資料和其他原決，促使市場人士對美聯儲“按兵不動”的預測升溫至近50%。

《第一財經》今日報道，按最新聯邦基金利率期貨市場資料顯示，市場人士對聯儲局維持利率不變的押注驟然上升。CME美聯儲觀察（Fed Watch）工具顯示，預料減息0.25厘機會率，由81.9%驟降至54.2%，而預期美聯儲將維持利率不變的機會率，則從此前的18.1%升至45.8%。

《彭博》近日的一項分析師調查也顯示，近三分之一的受訪者預計9月利率決議會議可能會按兵不動。而讓市場警覺美聯儲可能按兵不動，則是近來一系列的美國經濟數據。

近期公佈的美國8月季調後消費價格指數（CPI）按月升0.1%，符合預期；而美國8月未經季節調整的核心CPI按年升2.4%，高於預期的升2.3%，7月升幅為2.2%。美國8月核心生產價格指數（PPI）按年升2.3%，亦較市場預期升2.2%為高，7月升幅為2.1%；按月升0.3%，高於預期。雖然8月CPI表現平平，但核心CPI增長較為強勁。而作為通脹前瞻資料的PPI更是總體表現強勁，暗示未來通脹可能回升。

另外, 雖隔夜晚油價重挫6%左右，但WTI原油期貨和布倫特原油期貨在本周稍早因沙特油田遭襲擊，促使WTI及布蘭特期油，創下近11年和30年的最大單日漲幅，令市場擔憂通脹將進一步上漲。