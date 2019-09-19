50天內二次減息　分裂的美聯儲「隱藏」兩個要點

美聯儲（Fed）宣佈將聯邦基金利率下調25個基點至1.75%-2%，符合市場預期，是自7月31日以來的第二次減息。此次美聯儲會議聲明中值得注意的變化是，強調了固定商業投資和出口減弱，而減息理由明確為全球經濟前景變化和通脹壓力疲軟。

此外，10位具有投票權的聯邦公開市場委員會成員（票委）中，有3位投了反對票，投反對票的聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）認為應該減息50個基點至1.50%-1.75%；堪薩斯聯儲主席喬治（Esther L. George）和波士頓聯儲主席羅森格倫（Eric S. Rosengren）認為不應減息，而是應該保持聯邦基金利率在2.00%-2.25%不變。這是鮑威爾（Jerome Powell）擔任美聯儲主席以來出現最多反對票的一次會議。

中信證券報告指，在本次議息會議看似鷹派之餘，有隱藏兩個要點不容忽視：一是下調超額存款準備金利率（IOER），二是可能推出量化寬鬆（QE）。

報告稱，美聯儲將IOER下調30BP，幅度大於基金利率的下調幅度，加上近期的流動性緊張使得聯邦基金有效利率再度接近利率走廊上限，有助於將基金利率保持在目標區間內。資產負債表方面，鮑威爾提到的「擴大資產負債表規模的時間有可能比預期的更早」值得關注，在歐央行（ECB）QE之後，美聯儲可能也將會在資產負債表方面做出鴿派調整。