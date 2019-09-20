【財經評論】減速的中國經濟　不會脫軌失速

如果翻看近期研究機構的報告，不難發現對中國經濟減速的判斷已成為一種共識。但是，在各項宏觀政策的「調控護航」下，中國經濟增速不會失速也是各方共識。

綜合媒體9月20日報道，國際貨幣基金組織（IMF）曾預測，受到貿易問題影響，中國2019年的經濟增長速度將為6.2%。IMF第一副總裁利普頓（David Lipton）在聲明中稱，「2019和2020年中國經濟增速預計將放緩至6.2%和6.0%。」

據經濟合作與發展組織（OECD）最新預測，今年內地經濟增長6.1%，明年增長為5.7%。

世界銀行（World Bank）對中國2019年GDP增速的預測與前兩個機構一樣。

中國經濟正在轉型。（視覺中國）

由高速增長期轉入高質量增長期

《路透》早前的文章《別緊張！ 中國經濟增速放緩會是常態但不會有失速風險》稱，中國GDP增速破6%或許衹是時間問題。該報道同時指出，但在專家們眼裏，中國經濟增速的放緩只是順應內外因素和經濟周期的正常減速，但並不會失速，防患於未然的「六穩」政策仍會是未來宏觀調控的主旋律。



報道引用中國宏觀經濟研究院首席專家陳東琪的觀點稱，中國經濟在前40年體量快速擴大基礎上從高速度型轉向高質量型，勢必換擋減速，這個減速趨勢還會延續一段時間，但中國經濟這輛快車不會脫軌，不會落入「中等收入陷阱」，即使「十四五」（2021年至2025年）GDP增速『破6』在5.5%左右，也是全球主要經濟體增速排序中最快的，並不存在經濟失速風險。」

政府高層對經濟前景具信心

中國政府高層對中國經濟有清晰和明確的認知，同時對中國經濟的未來充滿信心。

日前，中國國家主席習近平在河南考察時就強調，「把中國製造業和實體經濟搞上去，推動中國經濟由量大轉向質強」。

9月15日，中國國務院總理李克強接受俄羅斯《塔斯社》書面訪問時稱，中國政府堅持以經濟建設為中心，同時努力在發展中更好地保障和改善民生。近幾年，雖然經濟增速有所放緩、財政收支平衡壓力加大，但基本民生投入只增不減，人民生活持續改善。當然，受世界經濟增長放緩、保護主義和單邊主義上昇等因素影響，中國經濟也面臨一定下行壓力，但中國經濟發展有巨大的韌性、潛力和迴旋餘地。

據悉，將於10月北京召開的中共十九屆四中全會，主要議程包括研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。也被外界視為將於中國下一步改革謀劃佈局。