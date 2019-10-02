美製造業數據失色　全球股市跌至一個月低點

全球股市10月2日跌至一個月低點，隔夜資料顯示美國製造業活動驟降至逾10年低點，引發對美中貿易戰餘波正開始蔓延至美國經濟的擔憂。

美國經濟增長放緩將使得全球經濟所剩不多的亮點又少掉一個，而且目前正當歐洲料接近陷入衰退之際。



覆蓋49個市場的MSCI明晟全球股票指數下跌0.06%，觸及9月初以來最低，上日則下跌0.83%。MSCI明晟亞太地區(除日本)指數跌0.7%，澳洲股市下滑1.3%，韓國股市挫跌1.4%，日經指數.跌0.65%，中國股市因國慶長假休市。美國股市標普500指數.SPX收跌1.23%觸及四周低點。

投資者沽貨，是由美國供應管理協會(ISM)公佈的疲弱數據引發。ISM公佈，9月全國製造業指數下降1.3點，至47.8，為2009年6月大衰退結束以來最低水準。該指數低於50表明製造業活動萎縮。市場原本預期升至50上方。



此前歐元區公佈的資料顯示，製造業錄得近七年最大幅度萎縮。「就製造業前景來看，計畫下周進行的美中貿易談判是重中之重。如果進展順利，我們可能看到ISM資料在未來幾個月出現V型反轉，」大和總研分析師壁谷洋和表示。「那表示我們目前不能只押注美國經濟將繼續下滑。整體而言，我認為我們沒有必要改變我們對美國經濟仍相對穩健的看法，」他補充道。



美國總統特朗普10月1日再次抨擊美聯儲，表示美聯儲把利率維持在過高的水準，強勢美元正在傷害美國的工廠。10年期美債收益率跌至1.637%，觸及9月初以來最低水準，稍早一度受到日本政府公債收益率跳漲帶動而走高。