瑞銀：美國上調關稅威脅未消　人民幣下一貶值關口為7.2

瑞銀財富管理發表報告稱，美國仍有空間上調對中國進口商品的關稅，使得兩國貿易緊張形勢再次升級。人民幣下一貶值關口為7.2。

瑞銀財富管理投資總監辦公室撰寫的最新一期《投資中國》報告稱，該行的基準情景（概率50%）中，預計貿易形勢將保持現狀，並認為美國擬定於12月對中國商品加徵的關稅將生效。

瑞銀財富管理報告稱，其基準情景是貿易談判沒有實質性進展，關稅上調將進一步，意味著人民幣會進一步走弱，建議投資者規避人民幣匯率風險。報告認為，擬定於12月生效的關稅將會落實；貿易爭端的核心議題，如智慧財產權保護和補貼，可能不會在短期內解決。但該行不排除在2020年美國總統大選前的某一時點達成局部協定，包括中國購買農產品以及放寬美國企業的市場准入。美國經濟進一步放緩可能促使特朗普政府在大選前接受一項小範圍協議。

該行認為，購買農產品、改善市場准入、撤回部份農產品的關稅以及延長華為的短期許可，並不能算是特朗普所希望的全面協議，而這讓美國仍有空間上調對中國進口商品的關稅，使得貿易緊張形勢再次升級。為了緩和關稅對中國出口商品的影響以及減少以政策穩增長的負擔，人民幣相對于美元匯率將持續貶值，下一水準為7.20。美元兌人民幣可能上探7.30並在7.40觸頂，而這取決於關稅的發展。