信貸增長正令中國通脹升溫

中國明天將公佈第三季度經濟增長資料，外界普遍預期中國第三季度GDP增速將低於第二季度的6.2%，但包括價格變動的名義增長可能大致持平，甚至可能加速。早前公布的居民消費價格升幅正處在近六年來的最高位，房價按年升近10%，食品價格上漲11%。工業和就業表現則尚未見底。這開始變成貨幣政策的一個主要制約因素。

中國通脹升溫有些特殊因素在起作用，尤其是導致中國生豬數量大幅減少的非洲豬瘟疫情。但總體情況是清楚的：與2012年和2015年的前幾輪刺激相比，中國政府2018年啟動的最新一輪刺激非常保守，但即使是溫和的刺激也足以推動住房和食品價格大幅上漲。《華爾街日報》便報導，中國開啟信貸閘門近來主要導致更高的食品和住房價格，還有更多債務。

信貸在錯誤的領域推高了物價，農業和服務業的名義增速加快，這可能歸因於食品和房地產，但製造業增速卻放緩。住房和食品價格飛漲對社會穩定和實際消費支出都是一個問題。工業品價格的不斷下降則使得中國主要集中在工業領域的龐大債務負擔變得更難應對。這一難題是中國政府這一次如此依賴基礎設施債券發行來支撐信貸增長的一個重要原因。從理論上講，更多的基礎設施投資應該有助於提高工業品價格，而不會進一步推高房價。