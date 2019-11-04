【財經評論】四中全會的方略　習近平如何藉考察上海落實

11月2日至3日，中共總書記兼國家主席習近平在剛剛結束中共十九屆四中全會後，即赴上海進行視察，並將出席第二屆中國國際進口博覽會。相比於四中全會上，關於推進「國家治理現代化」以及建設「更高水平開放型經濟新體制」的政治口號，習近平在視察上海時的表述則更加具體和明確。

11月2日，習近平在上海市長寧區虹橋街道古北市民中心與社區居民代表交流。（資料圖片）

提高城市治理現代化水平、抓好「政務服務一網通辦」、「城市運行一網統管」；推進上海的新三項重大任務落實；推進經濟高質量發展。 ——習近平

上海人均GDP已達已發展國家水平

在中國經濟增速下滑，中共各項改革急需落實的情況下，上海正在成為習近平的「更高水平」開放和高質量經濟的改革「突破口」。

在中共看來，中國經濟已經逐步從絕對貧困中擺脱出來，單純的經濟發展已經無法保障社會的繼續進步，也難以讓民眾感到更多的幸福感。尤其像上海這樣的城市，從經濟總量上來衡量，上海市2018年生產總值（GDP）已達到3.26萬億元（人民幣‧下同），人均GDP13.5萬元，已達到發達經濟體標準。在基礎設施建設、公共服務等諸方面也超越大多數發達國家的平均水平。

但是，在城市規劃、社會治理、商業開放、生態文明、教育醫療、社會保障等等諸方面，距離中國民眾要求便利、公正和共同富裕的社會依舊差距甚遠。這些更高水平的民眾需求，僅僅依賴單純的經濟發展難以實現。

中國的社會經濟在擺脱絕對貧困後，目前越來越多的社會矛盾與不滿。因此，在中共十九屆四中全會中，推進「國家治理現代化」就成為關係到中國未來發展的重要課題。

然而，就如何實現國家治理現代化的問題上，相比於「四中全會」上的官樣文章，習近平似乎更加務實——要抓住人民最關心最直接最現實的利益問題，扭住突出民生難題，一件事情接着一件事情辦，一年接着一年幹，爭取早見成效——習近平在此次視察上海時這樣表述，從某種程度上是在上海，乃至中國官僚敲響警鐘。

11月2日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平（右三）在上海市楊浦區濱江公共空間楊樹浦水廠濱江段實地考察。（新華社）

「國家治理現代化」既不是「歌功頌德」的機會，也不應「故弄玄虛」的解讀。相比於「民主自由」的口號，習近平的表示更傾向於「官僚的自律」以及相應監督、管理和便民機制的建立。儘管習近平在言語中並沒有表達對於目前改革中一些「華而不實」的形式主義的不滿，但是，將上海市的城市治理現代化建設，簡單的總結為「要抓一些『牛鼻子』，抓好『政務服務一網通辦』『城市運行一網統管』」，「要做到實戰中管用、基層幹部愛用、群眾感到受用。」

對地方政府情況瞭如指掌

能夠如此準確、具體的指出問題。這足以說明，習近平的信息渠道十分通暢，對於上海市政府，乃至中國部分地方政府流於形式、疲於應付的工作現狀和存在的「問題」瞭若指掌。對於下一步的改革措施的具體落實，習近平也有着清醒的認識和步驟。

習近平正站在國家治理和民眾需求的道德制高點上，對地方政府加強城市管理水平、提高服務質量提出要求。這使得地方政府幾乎無法拒絕。在衣食住行、教育就業、醫療養老、文化體育、生活環境、社會秩序等方面，中央政府對於地方政府的考核也顯得無可厚非。而對於完成這些工作所需要的財政和經濟保障，一方面可以來自於中央政府的轉移付，而另一方面則需要地方政府自己解決。

中國（上海）自由貿易試驗區建設被指進展緩慢。（VCG）

既為上海站台亦圖敲打突破口

「別和我說沒錢，自己去想辦法。」「政策已經給你了，怎麼幹是你的事。」這種潛台詞，從40年前的中國改革開放初期到現在依然如此。

對於上海來說，目前中共已經給出了發展「自貿區」、帶動「長江經濟帶」改革方案，但是，近幾年來的進展都不盡如人意。在「自貿區」的開放進度上，面對需要突破現有中國法律和中共內部管理框架的改革，上海顯然沒有40年前的深圳對外開放和20年前的上海浦東開發時那樣積極，甚至激進。上海的開放政策甚至已經落後於中央的政策。而在向長江上游省份的產業轉移方面，上海又顯得過於「敝帚自珍」，相比於深圳迅速完成「騰籠換鳥」的產業結構調整，上海抓住一些優勢產業遲遲不放，致使整個長江經濟帶省份都在駐足觀望，原有的區域梯次建設缺乏「重點」和龍頭產業的帶動。

在此次習近平視察上海期間，習近平重提中共中央交付給上海的新三項重大任務的落實。儘管沒有直接批評上海市的工作，但是按照中共的政治語言體系，其中所藴含的不足、不滿語義已經十分明顯。按照習近平的表示，上海自貿試驗區臨港新片區要進行更深層次、更寬領域、更大力度的全方位高水平開放。設立科創板並試點註冊制要堅守定位，提高上市公司質量，支持和鼓勵「硬科技」企業上市。長三角三省一市要增強大局意識、全局觀念。尤其是最後一句的「要增強大局意識」，這已經是一種公開的政治批評了。

中共四中全會結束後，習近平借出席第二屆中國國際進口博覽會之際，一方面在為上海「站台」，推動對外開放與國際商業合作，而另一方面，則是在「敲打」上海，為下一步諸多建設性改革措施的落實尋找「突破口」。