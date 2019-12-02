製造業PMI「峯迴路轉」背後　中國經濟難言「柳暗花明」

《財新》今日發佈的11月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.8%，較10月微升0.1個百分點，連續5個月回升，為2017年以來最高值。

此前，中國國家統計局11月30日發佈的數據顯示，11月中國製造業PMI時隔6個月後重回「榮枯線」以上，錄得50.2%，較上月上升0.9個百分點。

民間和官方數據都顯示中國製造業景氣程度「峯迴路轉」，已有企穩回升態勢。中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河認為，11月中國製造業供需兩端均有改善。供給方面，生產指數錄得52.6%，按月上升1.8個百分點；需求方面，新訂單指數錄得51.3%，按月上升1.7個百分點，均為2019年下半年以來的高點。同時，進口指數按月大幅上漲2.7個百分點，錄得49.8%，創年內最高，也表明中國內需的改善。

供需兩端均回升

在供給和需求雙雙走強的情況下，11月企業產成品去庫存加速，由10月的46.7%下降至46.4%，但11月原材料去庫存放緩，由10月的47.4%上升至47.8%，表明企業正由主動去庫存轉為被動去庫存。

同時，11月企業採購量指數重回榮枯線以上，由10月的49.8%上升至51%；11月生產經營活動預期指數持續改善，由10月的54.2%上升至54.9%。這些數據都表明，11月中國製造業出現明顯的回暖迹象。

中國平安證券預計12月中國製造業PMI將回落至49.9%。（新華社）

料PMI回升走勢難持續

然而，11月中國製造業「供需兩旺」的背後卻有很大的季節因素。例如，新出口訂單指數的回升與聖誕節海外訂單增加有關，而進口指數回升明顯則在一定程度受11月中國進口博覽會的影響。在刨除季節因素後，企業對後市的預期仍然偏冷，缺乏補庫存的積極性，11月原材料庫存指數和產成品庫存指數仍處於收縮區間。

分企業類型來看，11月大、中、小型企業製造業PMI分別錄得50.9%、49.5%和49.4%，分別較10月上升1、0.5和1.5個百分點。其中，小企業製造業PMI在海外訂單的刺激下回升較快，但仍處於收縮區間，而大型企業PMI重回擴張區間主要受到經濟逆周期調節的影響。

此外，生產價格的下行更直觀地表明，製造業「供需兩旺」的行情可能只是暫時的，中國經濟還難言「柳暗花明」。11月製造業的回暖沒能反映在價格上，主要原材料購進價格和出廠價格指數分別回落1.4和0.7個百分點。從工業品價格整體下行、螺紋鋼價格逆勢上漲的情況可以看出，11月中國製造業的供需改善由房地產與基礎設施建設拉動，只是結構性變化。

目前，中國經濟仍面臨着較大的下行壓力。11月製造業景氣抬頭主要受到季節性因素和結構性因素的影響，企業補庫存的意願明顯不足。在全球經濟下行、國際貿易局勢不穩定、國內經濟政策等情況下，中國製造業PMI回升的態勢恐將難以持續。