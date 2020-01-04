泰銖暴跌　亞洲金融風暴要重現？

踏入2020年後泰銖走勢回軟。在周四（2日）亞洲市場早盤，兑美元匯率在一度下跌1.8%至30.226，為2007年以來泰銖兑美元匯率的最大跌幅。暴跌之前，泰銖兑美元匯率在2019年升值近9%，使泰銖成為亞洲表現最好的貨幣。2019年12月30日，泰銖兑美元匯率曾一度升至29.92，創下自2013年來的新高。

本次泰銖的暴跌雖然來勢兇猛，但是大背景與1997年亞洲金融風暴時期相差很大。1997年，泰國採用固定匯率制度，泰銖主要盯住美元，匯率的市場化程度較弱。在美元升值的情況下，泰銖在金融危機爆發前已經有高估迹象。且當時泰國的外匯儲備僅有300億美元左右，難以應對國際游資的大規模沽空行動。

與亞洲金融風暴時期相比，如今泰國已經採取浮動匯率，泰銖兑美元匯率的市場化交易機制已經成熟。此外，泰國央行的數據顯示，截至2019年11月，泰國的外匯儲備已經高達2,210億美元，短期內足以應對國際游資的沽空行為。因此，即使泰銖兑美元匯率面臨較大的做空力量，也難以引發類似1997年的金融風暴。

1997年亞洲金融危機後，泰國增加了外匯儲備規模。圖為泰國曼谷一位銀行櫃員正在檢驗100美元鈔票真偽。（路透社）

泰央行連番出招抑泰銖升勢

泰銖之所以不畏懼沽空力量，最主要的原因是近年來泰銖的升值有穩固的經濟基礎支撐。泰國對外貨物貿易自2014年起重新出現大規模順差，使其經常賬戶連續6年盈餘。經常賬戶的長期盈餘也被認為是泰銖升值的最主要原因。簡而言之，泰國在與世界其他各國的貿易中獲得了大量的美元，導致國際市場上的泰銖相對稀缺，從而推動泰銖兑美元匯率不斷上漲。

對於一個經濟較為依賴出口和旅遊業的國家，貨幣升值並非好事。2019年泰銖兑美元匯率上漲近9%，導致泰國增速放緩。2018年年底泰國央行預計2019年國內生產總值（GDP）增速將達到4%，而2019年12月泰國央行在貨幣政策報告中預測2019年經濟增速僅為2.5%。

此前，泰國金融監管當局一直在採取措施遏制泰銖的漲勢。2019年8月和11月，泰國央行兩次降息共計50基點，將基準利率調低至1.25%，為歷史最低記錄。此外，泰國央行放鬆了資本賬戶管制，鼓勵國內居民進行海外投資，希望以資本賬戶的流出來對衝經常賬戶的盈餘。

泰國政府的種種舉措也取得一定成效。泰國央行最新數據顯示，2019年8月至10月泰國金融資本賬戶連續三個月淨流出，在一定程度上對衝了經常賬戶的盈餘。

因此，2020年初泰銖兑美元匯率的大幅下跌符合泰國央行的預期。在2019年12月的貨幣政策報告中，泰國央行表示繼續將抑制泰銖升值作為2020年經濟調控工作中的重要任務。考慮到泰國經濟已經放緩以及泰國央行的舉措，2020年泰銖兑美元匯率大概率不會延續2019年大幅上漲的行情。