專家：疫情料令中國經濟會進一步放緩　全球產業鏈也會遭波及

世界衛生組織（WHO）2月9日稱，由WHO牽頭的國際專家先遣隊已前往北京，以幫助調查中國的新型冠狀病毒肺炎（NCP）疫情。此次疫情將會給中國經濟帶來怎樣的影響仍無法做出最終判斷。

德國之聲中文網2月9日報道，經合組織中國經濟政策研究室主任馬吉特（Margit Molnar）, 世界銀行中國局前局長郝福滿 （Bert Hofman） 及德國默卡託研究中心（MERICS）經濟專家曾林（Max Zenglein）認為，面對疫情及還沒有完全解決的中美貿易戰，估計中國2020年經濟增長將會進一步放緩。三人表示，目前疫情還未到達高峰期，也無法預知疫情會持續至何時，難以對經濟損害進行實際預測。

曾林認為，2019年中國第四季度增長有不錯成績，市場期望中國今年會有好開始，2020第一季GDP「保五」應該不成問題。與2003年的非典疫情相比，馬吉特稱，這次疫情對國際有更深影響。「這次因為封城以及新年假期延長，全球產業鏈也會遭波及，因為零件不能運送出去。」

郝福滿表示，除了疫情問題，中國2020年將重點處理中美剛簽署的第一階段貿易協議帶來的問題。

馬吉特還表示，疫情以及中美貿易戰這兩個因素只是短期令中國經濟下滑原因，她認為，中國人需為養老、生病、教育儲錢。北京需對其社會政策進行結構性改革，讓每個人民能擁有基本醫療及福利，才能重新帶動經濟增長。